El sector financiero y el inmobiliario piden seguridad jurídica para la hipoteca

Representantes del sector financiero y del sector inmobiliario han coincidido en que uno de los principales retos del mercado hipotecario español es devolver la seguridad jurídica a la hipoteca y en que el entorno actual no es de tipos de interés elevados.

Sociedad de Tasación ha organizado este martes la jornada '40 Años del Mercado Hipotecario: retos y tendencias del sector', en la que han compartido panel el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González; el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero; el director de Regulación y Estudios de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Luis Teijeiro; la directora general de la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV), Paloma Arnaiz, y el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Madrid (Asprima), Carolina Roca. Todos ellos han coincidido en la necesidad de devolver a la hipoteca la seguridad jurídica.

El presidente de la AHE ha afirmado que el principal reto del sector hipotecario es recuperar la seguridad jurídica del negocio. "Lo demás son cuestiones que dulcificarán la situación, pero es extraordinariamente urgente que la hipoteca recupere su seguridad jurídica", ha insistido.

El representante de la AEB ha coincidido con este planteamiento y ha lamentado que la hipoteca es un producto que ha sido (y sigue siendo) "tremendamente maltratado", a pesar de su contribución para facilitar el acceso a la vivienda.

Según ha afirmado, la "catarata de cuestionamiento judicial", en aspectos como las cláusulas suelo o los índices a los que se han ligado las hipotecas a tipo variable ha generado "ruido" e "inseguridad jurídica" en el sector hipotecario.

En la misma línea, el director de Regulación de CECA ha añadido el reto de mantener la gestión prudente del crédito hipotecario en el actual cambio de ciclo. "Creo que un reto importante en el mercado es gestionar adecuadamente la transición de la cédula hipotecaria a los nuevos bonos garantizados. Esto, unido a la seguridad jurídica y al cambio de ciclo, son los principales retos a los que nos enfrentamos", ha señalado.

De su lado, la directora general de la AEV y la presidenta de Asprima han citado también la importancia de la comunicación para hacer llegar a la sociedad las bondades del sector hipotecario. "Gran parte de esa inseguridad que acecha y deteriora el sistema hipotecario viene provocada por cuestiones sociales y de ideología política", ha afirmado.

Durante el debate, el secretario general de la AEB ha explicado que la "mala prensa" de la hipoteca deriva de los problemas generados durante la crisis financiera, con entidades que se lanzaron a conceder crédito con unos niveles de riesgo muy elevados.

Asimismo, se ha mostrado crítico con los medios de comunicación y los grupos políticos que tachan de "dramática" la subida de tipos de interés y su efecto en el encarecimiento de las cuotas hipotecarias, pues considera que los problemas de los ciudadanos no derivan principalmente de la subida de tipos y que tasas en niveles del 2%-4% "no son tipos altos".

"El riesgo es que, aun no existiendo un problema (porque las cifras de mora no lo reflejan y la producción de los últimos años es mucho más prudente), la reacción inminente de la clase política es mirar a la hipoteca y decir '¿qué vas a hacer tú para solventar este problema que has creado?'. Por eso, creo que hay que reivindicar la bondad de la figura de la hipoteca, el tratamiento que se le ha dado estos años es tremendamente injusto y los riesgos de cuestionarla son altos", ha advertido.

El presidente de la AHE ha coincidido con este planteamiento y ha pedido prudencia al identificar la subida de tipos de interés como "apocalíptica" y ha confiado en que el Gobierno sea capaz de conceptualizar una subida de precios que, si bien ha sido rápida en el tiempo, "no es desmesurada". "Creo que desde ese punto de vista debemos ayudar, pero no sacar las cosas de quicio", ha apuntado.

Además, ha asegurado que un entorno de tipos del 2% "o incluso del 4%", sabiendo que el Banco Central Europeo (BCE) tiene el mandato de situar la inflación por debajo del 3%, "es un mercado hipotecario fenomenal y sanísimo".

Por su parte, el directivo de CECA ha incidido en la robustez del mercado hipotecario, con cifras de morosidad que continúan bajando. "Estamos en un cambio de ciclo y algún impacto va a tener la subida de tipos de interés, pero podemos estar tranquilos de que tenemos un mercado muy robusto, bien regulado, con un nivel de competencia elevada y muy eficiente, que está bien preparado para hacer frente a este entorno", ha confiado.