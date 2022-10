El sector fotovoltaico registró en 2021 un año récord con la instalación de casi 4.700 MW en España

UNEF cree que se debe ser "más ambiciosos" en el PNIEC y aspirar hasta a 65 GW fotovoltaicos, con 15 GW de autoconsumo, a 2030

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

España instaló 4.690 megavatios (MW) fotovoltaicos en 2021, entre la capacidad instalada en plantas en suelo y autoconsumo, registrando así el sector su mejor año histórico y superando el anterior récord de potencia instalada de 2019.

En una rueda de prensa para presentar el informe anual del sector, el presidente de UNEF, Rafael Benjumea, destacó así que España fue una vez más el segundo mercado más importante en Europa, solo por detrás de Alemania, y subrayó que "nadie duda de que la transición energética hacía las renovables es imparable y una realidad", con una tecnología como la fotovoltaica a la cabeza que "en precio es la más competitiva".

En concreto, el pasado ejercicio, una vez superado el frenazo por el Covid-19 de 2020, se instalaron 3.487 MW de nueva potencia en plantas en suelo en España, con un crecimiento del 21% frente a los 2.900 MWincorporados en 2020.

En este sentido, sobresalió el desempeño del sector, desplegando esta nueva capacidad sin ningún tipo de ayuda o esquema retributivo regulatorio, en el segmento de contratos a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés), donde España alcanzó así el liderato en Europa, con 2.348 MW.

Por comunidades autónomas, Extremadura fue la líder el año pasado en potencia fotovoltaica instalada en plantas en suelo en el país, con más de 1.312 MW, seguida de Castilla-La Mancha, con 1.036 MW.

NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN AUTOCONSUMO, CON UN CRECIMIENTO DEL 100%.

En autoconsumo, la potencia se incrementó en 1.203 MW, lo que representa un récord histórico y un crecimiento de más del 100% respecto al año anterior, con un peso creciente del sector doméstico.

Así, el sector doméstico representó un 32% de la nueva potencia instalada en autoconsumo en 2020, frente al 19% que había representado el año anterior.

La contribución directa del sector fotovoltaico al PIB nacional el año pasado fue de 4.916 millones de euros, un 32% más, continuando la tendencia alcista que se observó el año pasado. La huella económica total del sector, estimada como la agregación de la generación de PIB directo, indirecto e inducido tanto dentro como fuera de la economía nacional, alcanzó en 2021 los 13.228 millones de euros.

CONFIADO EN INCREMENTAR LAS CIFRAS EN 2022.

De cara a este 2022, el director general de UNEF, José Donoso, se mostró "optimista" y confiado en incrementar las cifras del sector, tanto en autoconsumo como en plantas en suelo.

La fotovoltaica cuenta actualmente con una potencia instalada de unos 16,5 gigavatios (GW) en plantas en suelo, más otros 2,74 GW en autoconsumo.

Asimismo, tiene otros 2,8 GW en construcción y otros aproximadamente 15 GW adicionales ya con tramitación avanzada con la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) -unos 8 GW- o la Autorización Administrativa de Construcción (ACC) -unos 7,1 GW- que podrían estar desplegados en los próximos dos años, según la patronal.

Además, otras casi 1.200 plantas, que suman otros más de 62 GW, han iniciado algún tipo de trámite, aunque "una parte de ellos no verá la luz", indicó Donoso, que apuntó la importancia de agilizar las tramitaciones administrativas para alcanzar los objetivos en renovables fijados por el país.

MÁS AMBICIÓN EN LOS OBJETIVOS.

A este respecto, Donoso recordó que UNEF ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que revise al alza los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para lograr que la implementación fotovoltaica pueda llegar hasta los 55 o 65 GW antes de 2030, frente a los 39 GW que establece actualmente la 'hoja de ruta'.

Así, la patronal fotovoltaica consideró que "hay que ir más allá", ya que existe "un sector que quiere invertir más y una sociedad que lo necesita".

"No hay ninguna justificación para no ser más ambiciosos", dijo Donoso, quien añadió que se deben incorporar un objetivo de 15 GW de autoconsumo a 2030, ya que la actual 'hoja de ruta' para la década no cuenta con una meta específica.

NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS.

Por otra parte, UNEF apuntó la necesidad de un nuevo sistema de fijación de precios, frente al actual sistema marginalista, que sea capaz de generar unas reglas de mercado competitivo, de manera que el consumidor final "capte la competitividad final de las renovables y, a la vez, se dé señal a los inversores".

Asimismo, Donoso destacó la competitividad demostrada por la fotovoltaica en las subastas celebradas el año pasado, con unos precios medios de la potencia adjudicada de 24,5 euros por megavatio hora (MWh), en la de enero, y de apenas 30 euros/MWh, en la de octubre.

De cara a la próxima subasta convocada para noviembre por el Gobierno, UNEF no quiso dar una horquilla de precios para la puja de la tecnología fotovoltaica, aunque consideró que, a pesar de la inflación y el encarecimiento de las materias primas, estarán en el entorno a los de las pujas del año pasado.