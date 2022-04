El sector inmobiliario español logró una inversión de 4.300 millones en el primer trimestre, un 155%

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El sector inmobiliario español ha alcanzado una inversión de 4.300 millones de euros en el primer trimestre del año, aumentando en un 155% respecto al mismo período del año anterior, según datos de la consultora CBRE.

Esta es la segunda mejor cifra de inversión del sector inmobiliario para el primer trimestre del año, solo por detrás de los datos registrados en 2018.

Por regiones, Madrid y Barcelona lideraron las inversiones en el primer trimestre del año, representando el 52% del volumen total, una cifra seis puntos porcentuales por debajo que hace un año.

"La ligera reducción en la inversión en estas dos ciudades se debe a ciertas operaciones de gran envergadura que se han llevado a cabo en otras ciudades españolas, que han contribuido a este descenso", han explicado desde CBRE.

"Las perspectivas de inversión son favorables, pero no están exentas de riesgos debido a la elevada incertidumbre geopolítica y económica y la elevada inflación", ha destacado la directora de investigación de CBRE en España, Lola Martínez Brioso. "No obstante, el apetito inversor sigue latente y no está afectando al transcurso de las operaciones en curso", ha añadido.

En Europa, la inversión en el sector inmobiliario alcanzó los 78.000 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 29% en comparación con el mismo período de 2021. Esta cifra es "el segundo inicio de año más sólido de la historia", solo por detrás del primer trimestre de 2020, cuando se invirtieron 90.000 millones de euros.

Por regiones, en el sur de Europa se dieron las mejores cifras. En concreto, en países como España la inversión creció en un 123%, por encima de niveles del primer trimestre de 2020.

EL SECTOR LIVING SE CONSOLIDA Y EL HOTELERO SE RECUPERA

Por sectores, el living "consolida su posición", con una inversión de más de 1.100 millones de euros, situándose como el sector que más capital ha atraído. Dentro de este segmento, las operaciones de Build to Rent (BTR) y Private Rented Sector (PRS) superaron los 858 millones de euros.

El sector hotelero se situó en segunda posición, con una inversión de 995 millones de euros, lo que supone un "significativo" incremento en compración con el primer trimestre del año anterior, cuando se registró una inversión de 279 millones de euros.

El sector logístico ocupó el tercer lugar, con más de 578 millones de euros, seguido por los segmentos de oficinas y retail, con más de 578 millones de euros y 407 millones, respectivamente.

"Las rentabilidades se mantienen sin cambios por el momento en todos los sectores, pero no debemos perder de vista el aumento del coste de la deuda que se está produciendo en los mercados de capitales", ha resaltado Martínez Brioso.