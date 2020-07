El sector inmobiliario pide al Gobierno "medidas contundentes" contra la 'okupación'

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El sector inmobiliario ha reclamado al Gobierno "medidas contundentes" contra la okupación en un momento en el que consideran de extrema necesidad para defender la propiedad privada y establecer una normativa clara y ágil.

Así se extrae del primero de dos webinars sobre este asunto, organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), en el que han analizado el fenómeno actual de 'okupación' de viviendas que se está produciendo en España en general y en Cataluña en particular.

El webinar ha contado con la participación de presidente de la AIC y del Coapi de Barcelona, Gerard Duelo; el presidente de Fiabci España, Ramon Riera; la directora de Mediación de Tecnotramit, Judith Alberich, y el magistrado juez de Primera Instancia de Barcelona y doctor en Derecho, Fernando Valdivia, entre otros.

Duelo ha destacado la importancia de este tipo de sesiones y defendido la necesidad de establecer una normativa "clara y ágil" para poder poner solución al fenómeno de la okupación, ya que según él ha registrado un aumento exponencial en los últimos años.

Riera ha destacado que existen grupos de jóvenes organizados que ven en la okupación una forma de independizarse e incluso de realizar actividades delictivas: "Cuentan con el apoyo de asociaciones y organizaciones que tienen como objetivo ocupar viviendas de manera ilegal".

Alberich ha puesto el foco en el "aumento de casos" que ha denominado 'okupaciones ideológicas' y que serían grupos que tratan de enfrentarse a fondos o entidades que operan con edificios enteros en barrios de grandes ciudades.

"En Tecnotramit no somos partidarios del pago para la recuperación del inmueble, pues no deja de ser un soborno que, aunque pueda ser una solución rápida y eficaz en algún caso, claramente puede provocar un efecto llamada que no es nada aconsejable", ha advertido.

Considera que la mejor solución en estos casos es la mediación realizada por profesionales, "especialmente en este tipo de casos ideológicos y evitando el daño reputacional, que es lo que buscan estos colectivos".

Por su parte, Valdivia ha explicado que la mayoría de los casos de okupación que se ha encontrado en los últimos 30 años no eran por vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, mientras que suele ser la única alegación que realizan los abogados, ha advertido.