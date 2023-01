Sector pesquero pide reunión urgente a Sánchez y exige una reducción del IVA al 4% de los productos pesqueros

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El sector pesquero ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión urgente para conocer las razones que han llevado al Ejecutivo a no contemplar una rebaja del IVA al 4% de sus productos en las últimas medidas adoptadas para paliar la carestía de la cesta de la compra debido a la inflación.

Asimismo, el sector ha solicitado al presidente aprovechar la reunión para resolver conjuntamente cualquier problema que haya abocado al Gobierno a dejar fuera del Real Decreto-ley a los productos pesqueros y con el objetivo de permitir a la población poder acceder a ellos teniendo en cuenta su papel esencial en una dieta equilibrada.

Con la petición de esta reunión, pescadores, acuicultores, transformadores y comercializadores responden al silencio administrativo, tras su escrito de principios de enero.

También han solicitado tener la oportunidad de exponer a Sánchez los argumentos científicos, sociales y medioambientales que respaldan su reivindicación de reducir al 4% el IVA de todos los productos pesqueros en sus diferentes presentaciones (refrigerado, conserva, congelado, ahumado y salado, entre otros), actualmente gravados con un 10%.

"Realmente, no llegamos a entender lo que ha llevado al Ejecutivo a no rebajar el IVA de todos los productos pesqueros, incluso no de forma temporal para que las familias puedan capear mejor la inflación, sino como medida definitiva que permita lanzar un mensaje contundente del Gobierno sobre la necesidad de consumir estos productos, imprescindible en una dieta saludable", han señalado los representantes del sector en su escrito de solicitud de la reunión.

"La cadena pesquera en pleno (pesca, acuicultura, transformación y comercialización) traslada al presidente su firme convicción de que "el Gobierno debería apostar por una fiscalidad que impulse la alimentación saludable, como promueve Europa, e impida el abandono de nuestras dietas atlántica y mediterránea", han añadido.