El sector textil inicia el año con una caída de ventas del 53,2% arrastrado por el Covid-19 y Filomena

El sector textil inició el año 2021 con una caída de sus ventas del 53,2% durante el mes de enero, en un contexto marcado por la tercera ola de la pandemia del Covid-19 y por los efectos del temporal Filomena, que obligó a tener cerradas las tiendas y perder prácticamente la campaña de rebajas de invierno.

"2021 no ha comenzado con buen pie. Visto el cierre de 2020 y la incidencia del Covid-19 con aumento de contagios y restricciones de movilidad y aforo, no éramos muy optimistas de cara al mes de enero y en concreto a la campaña de rebajas. Si a esto le sumamos el efecto del temporal en el primer fin de semana de las rebajas de invierno, el mejor fin de semana de ventas de todo el año y que representan el 25% de la facturación anual, no ha podido empezar peor el año", han señalado desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

En este sentido, la patronal del comercio textil ha subrayado que el mes de enero ha sido "desastroso" y ha añadido que las pocas ventas que se han realizado han sido con promociones "muy agresivas", por lo que los márgenes se han visto más perjudicados.

Por ello, desde Acotex siguen reclamando medidas urgentes y específicas para el sector.

"No nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social, es necesario la condonación de los mismos, la necesidad de la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social como a otros sectores de los ERTE de fuerza de mayor, reducción del IVA para incentivar el consumo, moratoria en el pago de los préstamos ICO y una solución para el pago de los alquileres comerciales a los que no podemos hacer frente mientras sigamos con estos niveles tan bajos de ventas", ha señalado la asociación.

Acotex ha afirmado que es "impensable" mantener las plantillas en niveles preCovid con las actuales ventas, por lo que se tienen que actualizar las plantillas al momento actual y para ello el sector necesita ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente.