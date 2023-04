El sector turístico de Ecuador prevé una Semana Santa "pobre" por el revuelo sobre la inseguridad en el país

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El sector del turismo en Ecuador adelanta que el período de vacaciones correspondiente a la Semana Santa va a ser "pobre" en términos económicos para el país debido tanto a la falta de reactivación de la actividad como al revuelo sobre la inseguridad que se vive en algunas provincias y que ha centrado la atención internacional en los últimos días.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrenta esta semana a un juicio político en la Asamblea Nacional de Ecuador por un supuesto caso de corrupción. Al mismo tiempo, el pasado fin de semana informó a los ciudadanos de que se daba permiso a portar armas para defenderse de los delincuentes y se aplicaba el toque de queda en algunas provincias del país.

Según el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, Holbach Muñeton, las medidas que ha tomado el Gobierno "matan" al sector y dificulta que el turismo goce de mayor "certidumbre" y de una reactivación que ya se ha dado en otros países de América Latina, en los que ya se han recuperado las cifras previas a la pandemia.

Además, y pese a ser una medida de la que es partidario, el también presidente de la Cámara de Turismo de la provincia del Guayas --cuya capital, Guayaquil, es una de las ciudades afectadas por el toque de queda-- considera que el porte de armas debería de haberse abordado "con planificación".

Junto a los problemas derivados de las condiciones meteorológicas, la inestabilidad política y el toque de queda "sin explicación" serán todos factores que van a dificultar un mayor dinamismo del turismo en esta época del año. "Ya se han dado algunas cancelaciones y no creo que se vaya a dar la tan ansiada reactivación del sector, pero esperemos los resultados", ha manifestado Muñeton.

UN SECTOR "ABANDONADO" POR EL GOBIERNO

El sector turístico del país andino no prevé llegar a las cifras del año 2019 hasta al menos 2025, a diferencia de lo que ya ha ocurrido en otros países de la región, donde se han mejorado los niveles ya en 2022. Además, la imagen internacional de inseguridad agrava la recuperación del número de visitantes.

Para la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, el sector está "abandonado" por el Gobierno, que está realizando un buen trabajo de promoción pero carece de los recursos económicos necesarios para darle un mayor impulso. Además, ha lamentado que los episodios puntuales de violencia influyan en la llegada de turistas, ya que estos se dan en zonas muy concretas de algunas ciudades ecuatorianas.

De esta forma, ha insistido en la necesidad de conformar una mesa técnica entre el Gobierno y los responsables del sector (hoteleros, transportistas, patronales, operadores turísticos...) para sacar Ecuador adelante y contar con un plan que sea "constantemente" actualizado ante los problemas que vayan surgiendo. Al mismo tiempo, Muñeton ha instado a hacer un trabajo de comunicación a nivel internacional.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Se requiere de un trabajo de comunicación que no afecte al sector y de un manejo de las noticias que no implique un menor número de turistas", ha explicado.