Sedición.- Illa recuerda que siguen vigentes el 155 y el delito de rebelión y rechaza nuevo referéndum

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha recordado hoy al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que aún están vigentes el 155 y el delito de rebelión y ha rechazado que se vaya a producir una amnistía o un nuevo referéndum, como había planteado el jefe del Ejecutivo catalán esta mañana.

"No se despenalizan las conductas típicas de 2017", ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlamento, y ha recordado que el delito de rebelión y la ley del artículo 155 de la Constitución sobre la suspensión de la autonomía siguen vigentes.

También ha sostenido que la reforma de la sedición que impulsarán los socialistas y Unidas Podemos en el Congreso no supone despenalizar los hechos de 2017 que condujeron al 1-O: "Nada de amnistía, solo se hace una actualización del Código Penal".

Illa ha defendido que la reforma fue un compromiso de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que adaptará un delito que data de 1822: "Es de sentido común incorporar la experiencia de la aplicación de algunos tipos delictivos a los hechos que pasaron en Cataluña en 2017".

MODIFICAR SEDICIÓN "NO ES DESJUDICIALIZAR"

Así, ha resaltado que la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos introduce un nuevo delito de desórdenes públicos agravados "con unas penas" adaptadas al entorno europeo, con lo que la reforma permita homologar el Código Penal español a Europa.

También ha avisado de que reformar el Código Penal no es desjudicializar: "Desjudicializar significa que la política ocupe el espacio propio de la política y use los instrumentos propios de la política, que es el diálogo".

PRESUPUESTOS: "NO CAMBIA NADA"

Sobre si esta reforma abre una nueva etapa en los contactos entre ERC y PSC ante los Presupuestos de la Generalitat, ha dicho que para el PSC "no cambia nada" y que, si llega a abrirse una negociación, los socialistas la plantearán en términos estrictamente presupuestarios, sin mezclar carpetas.

En ese sentido, ha afirmado que es ERC quien debe explicar si "condiciona" la negociación presupuestaria, y ha defendido que el PSC no busca rescatar al Govern de ERC en minoría, sino proponer una alternativa para Cataluña.

También ha avisado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha incumplido un acuerdo con los socialistas no abriendo un diálogo entre los partidos catalanes y que, en consecuencia, estarán alerta con mecanismos para garantizar que los pactos se cumplen: "He firmado un acuerdo y de momento no están cumpliendo. Y, por lo tanto, no me volverá a pasar".

NO CUMPLEN LOS PACTOS, COBRAREMOS AL CONTADO Y POR ANTICIPADO

"Ya hacemos mucho no mezclando libretas. Lo que aseguro es que cobraremos al contado y por anticipado", ha dicho sobre un posible acuerdo sobre Presupuestos de la Generalitat, que el PSC lleva ofreciéndose a pactar desde verano, ha dicho.

Ha detallado que no han vuelto a reunirse con el Ejecutivo catalán por las cuentas desde el encuentro que mantuvieron este lunes, y ha afirmado que le "cuesta mucho de entender que un Govern que quiere gobernar no quiera un presupuesto" y ha asegurado que depende más de ellos que del PSC.

Asimismo, ha instado al Govern a dejar de hacer "tactiquita política de chimenea estrecha y techo bajo", mientras que cree que la reforma de la sedición anunciada por Sánchez es política de techo alto, en sus palabras.

AL PP: "HUMILDAD"

Preguntado por que Pere Aragonès haya considerado un primer paso la derogación de la sedición al que deben seguir otros, Illa ha avisado de que el PSC no está a favor ni de la amnistía ni de un referéndum.

Tras las críticas del PP a la derogación de la sedición, ha afirmado que el PP también tuvo relación con los hechos de 2017 y que los socialistas, en ese momento, apoyaron al Gobierno de Mariano Rajoy: "Menos lobos, caperucita. Un poco de humildad. Y lo que yo veo en Cataluña es ganas de seguir adelante".

"Hay medidas que, cuando uno gobierna y ha de tomar ciertas decisiones, no hay que tomar con la calculadora electoral en la mano, que es lo que están haciendo algunos en materia presupuestaria. Se tienen que hacer mirando hacia delante, con cierto coraje y cierta valentía", ha añadido, y se ha mostrado convencido de que la sociedad reaccionará bien a la derogación de la sedición.