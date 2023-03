La segunda denunciante del periodista Saül Gordillo ratifica que la agredió sexualmente y él niega cualquier delito

La jueza rechaza retirarle el pasaporte o que deba ir al juzgado cada dos semanas

BADALONA (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

La mujer que presentó la segunda denuncia contra el periodista Saül Gordillo por presuntamente agredirla sexualmente durante una cena de empresa ha ratificado su denuncia este jueves ante la jueza que instruye la causa, mientras que él ha negado ha negado que cometiera algún delito.

Fuentes presentes en la sala han explicado a los periodistas que la acusación particular, que ejerce la denunciante, ha pedido retirar el pasaporte a Gordillo y obligarle a comparecer cada 15 días en el juzgado, a lo que la Fiscalía no se ha opuesto, pero la jueza lo ha descartado.

La denunciante ha reiterado que cuenta con un informe médico que refleja unos análisis del día siguiente en los que dio positivo en benzodiazepinas, y ha explicado que tiene "flashes" de memoria de esa noche.

Las citadas fuentes han añadido que Gordillo ha afirmado ante la jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Badalona (Barcelona) que esa noche mantuvieron "relaciones íntimas consentidas".

"NINGUNA PRUEBA"

El abogado de Gordillo, Carles Monguilod, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que no hay "ninguna prueba ni ninguna evidencia" de que su defendido le colocara esa sustancia en la bebida.

El abogado ha añadido que la denunciante "ha dicho que recuerda un 'flash' y que no podía decir, porque no lo recuerda, si hubo consentimiento o no", y ha remarcado que, en caso de duda, debe resolverse a favor del acusado.

"Descartamos cualquier submisión química, al menos imputable al señor Gordillo", y ha afirmado que las imágenes no muestran que la chica estuviera drogada.

Monguilod ha insistido en que su cliente no cometió ningún delito y "toda la relación que hubo esa velada entre la denunciante y el señor Gordillo es absolutamente ajena al Código Penal".

La defensa del periodista prevé pedir el archivo de la causa al considerar que "no hay ningún indicio racional de ninguna conducta delictiva".