La segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 vuelve a superar el millón de espectadores en La 1, con un 9,4% de cuota

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 ha vuelto a superar este jueves en La 1 de TVE el millón de espectadores al lograr una audiencia media de 1.020.000 telespectadores, y ha obtenido un 9,4% de cuota de pantalla, que siguieron la clasificación de Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero para la final del concurso de este sábado.

No obstante, la gala no ha conseguido las cifras de primera eliminatoria que el martes obtuvo una audiencia media de 1.040.000 telespectadores y un 10% de cuota de pantalla, con la clasificación de Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara.

Este jueves Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero han logrado el pase a la final del Benidorm Fest desde la segunda semifinal, que vieron en algún momento casi 3,2 millones de telespectadores, según las cifras publicadas por RTVE. Además, el programa fue líder en el target de espectadores de 25 a 44 años con un 15,6%.

En relación con los datos de las redes sociales, la Corporación pública ha destacado que en TikTok el hashtag #BenidormFest acumula desde que empezó el festival y hasta la segunda semifinal 309 millones de visualizaciones.

En Twitter, la conversación de la segunda semifinal llegó a los 200.000 tuits durante la noche, liderando la mayoría de las tendencias de la conversación social con hilos y hashtags oficiales, así como con los protagonistas de la noche. Fueron trendig topic algunos de los artistas (Famous o José Otero), sus canciones "nochentera" o invitados, como Gloria Trevi que protagonizó miles de tuits.

Asimismo, la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 fue seguida anoche por 70.823 espectadores de RTVE Play, que hicieron 146.400 visualizaciones durante la emisión del programa.

La final del Benidorm Fest estará disputada por Agoney, Alice Wonder, Megara, Fusa Nocta, Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero. Se celebrará este sábado a las 22.00 horas en La 1, en directo desde el Palau l'Illa de Benidorm.