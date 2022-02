La Seguridad Social podría alcanzar la estabilidad presupuestaria al final de la legislatura, según Escrivá

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que en 2022 continuará la senda descendente del déficit de la Seguridad Social y se situará en el 0,5% del PIB, y ha señalado que "probablemente" termine en torno a la estabilidad presupuestaria al final de la legislatura.

"Una forma de eliminar la incertidumbre de los pensionistas es solidificando la Seguridad Social", ha defendido el ministro este martes durante la sesión del control al Gobierno en el Senado, tras recordar que la Seguridad Social cerró 2021 con un déficit del 1%, por debajo de los niveles de 2017 y 2018.

Después de que las Cortes dieran luz verde a finales de diciembre a la primera parte de la reforma de pensiones, que recupera el IPC como referencia para revalorizar las prestaciones, Escrivá ha apuntado que los pensionistas ahora pueden olvidarse de cómo va a evolucionar la inflación. "Está asegurado en todo momento y en toda circunstancia en adelante su poder adquisitivo", ha remarcado.

Preguntado por la senadora socialista Rosa María Aldea sobre el balance que hace de las últimas iniciativas impulsadas por su Ministerio, Escrivá ha querido primero poner en valor que durante la pandemia se ha protegido al tejido productivo gracias a los seis acuerdos cerrados con todos los agentes sociales y asociaciones de autónomos.

Esto ha supuesto que actualmente haya un nivel de empleo más elevado respecto a antes de la pandemia, concretamente un 2% o 400.000 trabajadores más. No obstante, Escrivá ha admitido que este crecimiento no se ha desplegado por igual en toda España y ha puesto el ejemplo de que en Palencia aún no se ha logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia.

Ahora, ese esquema de ERTE y de protección de autónomos se inserta, según el ministro, en la reforma laboral que entró en vigor el 1 de enero y que también se acordó con todos los agentes sociales.