Selena Gómez lanza su primer tema en español, "De una vez". ¡No te lo pierdas!

MADRID, 15 (CHANCE)

Lo latino está de moda. Y sino que se lo digan a Selena Gómez que, por fin abrazando su ascendencia hispana, ha lanzado su primer sencillo en español en casi una década, "De Una Vez". Una canción sobre la que la propia artista ha confesado que "me siento muy orgullosa de mi origen. Fue muy poderoso volver a cantar en español. Se trata de un hermoso tema de amor".

Para mostrar los rasgos que la canción tiene de sanación personal, empoderamiento y amor, el videoclip - en el que la presencia de Rosalía se respira en varios momentos - representa metafóricamente el crecimiento personal y creativo de Selena en una casa mítica. Así, rodeada por imágenes de realismo mágico, ingresa a habitaciones que representan su evolución, reflejada en maravillosos efectos visuales como un sueño en movimiento. Adicionalmente su voz ocupa el centro, para amplificar el poder de este tema.

Reconocida como superestrella mundial, actriz, productora ejecutiva y activista social, Selena vuelve por todo lo alto con "De una vez", cantando por primera vez en español y reivindicándose como una voz poderosa en la cultura latina.

Además, la artista será también protagonista y productora ejecutiva de la nueva serie de Hulu, "Only Murders in the Building", junto a las leyendas de la comedia Steve Martin y Martin Short, demostrando que está en su mejor momento y que por fin está totalmente recuperada de sus problemas de salud después de haber tenido que recibir un transplante de riñón a causa del lupus, enfermedad que padece y que Selena ha conseguido que afecte lo menos posible a su vida profesional y personal.

