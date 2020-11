Self Bank cobrará comisión de custodia en sus fondos indexados en un mes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Self Bank va a comenzar a cobrar una comisión de custodia del 0,3% en los cerca de 200 fondos de inversión indexados, que hasta ahora no tenían coste, a partir del mes de diciembre, según informó a sus clientes este miércoles.

El banco online del grupo Singular Bank, liderado por Javier Marín, que apostaba por un modelo "totalmente gratis" en su cuenta de fondos, ha optado por cobrar una comisión de custodia de 0,30% más el IVA anual, que será pagadero mensualmente, por un mínimo de 0,5 euros más IVA al mes por cada uno de estos fondos de inversión.

No obstante, los servicios de suscripción, reembolso, traspaso y abono de dividendos de estos vehículos de inversión de gestión pasiva seguirán siendo gratuitos, según la misiva consultada por Europa Press. Para el resto de fondos no indexados no hay comisión de custodia y la operativa es gratuita.

Con este cambio de las condiciones contractuales, que los clientes tienen un mes para rechazar, el banco ha lanzado una "promoción de lanzamiento" por la que no cobrará esta custodia de fondos indexados en 2020, es decir, el último mes del año.

Self Bank comercializa cerca de 4.000 fondos de inversión de gestoras nacionales e internacionales, de los que unos 200 corresponden a la tipología de fondos indexados, que suelen contar con comisiones de gestión muy bajas, con firmas como Vanguard, Amundi, Pictet o Fidelity, entre otras.