Sémper avalará a Javier de Andrés para presidir el PP vasco: "Me parece un extraordinario candidato"

Sobre si le gustaría ser portavoz en el Congreso, no se pronuncia y dice que en el Grupo Popular hay hombres y mujeres con "talento"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha avanzado este lunes que avalará la candidatura de Javier de Andrés para relevar a Carlos Iturgaiz al frente del PP vasco. A su entender, es un "extraordinario candidato".

"Le puedo adelantar que yo, como afiliado del PP en Guipúzcoa, avalaré a Javier de Andrés, que me parece un extraordinario candidato, en el caso de que así se concrete su investidura y él decida el paso adelante", ha declarado en una rueda de prensa Sémper, que fue presidente del PP de Guipúzcoa hasta enero de 2020.

Precisamente este lunes, el exministro y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha avalado la candidatura de Javier de Andrés subrayando que "es el momento del cambio" y de "avanzar hacia nuevos horizontes". Además, ha dicho que el aspirante a presidir el Partido Popular en Euskadi es "el lehendakari que el País Vasco merece" y "el candidato que el PP vasco necesita".

¿ALEJANDRO FERNÁNDEZ VA A SEGUIR AL FRENTE DEL PP CATALÁN?

Al ser preguntado si el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, seguirá al frente del PP catalán, y si hay fecha para ese congreso regional, Sémper ha señalado que este tipo de decisiones tienen que tomarlas los "compañeros" de Cataluña, lo mismo que ocurre en el País Vasco.

"El PP de Cataluña y el PP vasco no son sucursales del Partido Popular Nacional, sino que son partidos con personalidad y con capacidad más que suficiente para diseñar, como vienen haciendo hasta ahora, y para impulsar una política en Cataluña y en el País Vasco, coordinada con el Partido Popular Nacional", ha declarado.

Además, Sémper ha recalcado que "la fortaleza del PP vasco y del PP catalán, a diferencia de los independentistas, no sólo es ser catalanes y vascos, que eso es una fortaleza, sino su fortaleza es pertenecer a un partido de ámbito nacional".

¿LE GUSTARÍA SER PORTAVOZ EN EL CONGRESO?

Al ser preguntado si le gustaría ser portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Sémper ha optado por no responder y ha añadido que no iba a hacer "bromas" porque "luego se sacan de contexto". "No tengo ninguna opinión", ha añadido.

Dicho esto, ha asegurado que hay hombres y mujeres con "talento" dentro del Grupo Popular del Congreso y, por lo tanto, "casi cualquiera podría ocupar esa responsabilidad con mucho más acierto de lo que haría" él.

Sémper, que ha asegurado que no estaba echando balones fuera, ha indicado que tienen que esperar a ver qué "se decide". Feijóo ya anunció la pasada semana que hará cambios en el PP si se confirma la investidura de Pedro Sánchez.