Sémper dice que si Feijóo es presidente mantendrá la ley de 'solo sí es sí' tras el cambio: "En su totalidad no es mala"

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha afirmado en Pamplona que si el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, resulta elegido como presidente del Gobierno de España en las próximas elecciones generales, se mantendrá la ley del 'solo sí es sí' tras la reforma aprobada este jueves porque "en su totalidad no es mala".

"Mientras responda, primero, a la seguridad jurídica, segundo, a la no revictimización de las mujeres, y tercero, a la no rebaja penal de delitos de esta envergadura, de esta dimensión y de este impacto social, la ley se quedará como está porque la ley en su totalidad no es mala. Lo que es extraordinariamente negativo son las consecuencias de esta ley, que, por cierto, se conocían", ha indicado, tras apuntar que "hubo dos ministros del Consejo de Ministros que alertaron sobre las consecuencias de esa ley: el ministro Campos y la ministra Calvo".

Así se ha pronunciado este jueves en Pamplona, donde ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por el presidente del PPN, Javier García. "La ley se mantendrá, pero los que tienen que cumplir penas privativas de libertad duras, y a nuestro juicio, quien es un pederasta, quien ha cometido semejantes delitos o quien agrede sexualmente a la mujer, debe tener una sanción penal contundente", ha señalado.

En cuanto a la reforma de la norma, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, Sémper ha afirmado que hoy "ponemos fin a un capítulo lamentable de la política española" y que "refleja dónde está instalada la política española".

"Vivimos anclados en la chapuza continua y en la chapuza permanente. En el eslogan, en la soflama, que luego cuando uno rasca y baja al contenido resulta que lo que afloran son leyes mal hechas, y es una gestión más que deficiente que responde, y no lo criticaré por su contenido, a posiciones ideológicas, pero que requieren también de una técnica legislativa, al menos, aseada, limpia y una técnica legislativa que responda a los intereses que se quieren afrontar", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que los resultados de la ley del 'solo sí es sí' han sido "extraordinariamente negativos", ya que "más de mil pederastas y acosadores sexuales han visto reducidas sus penas privativas de libertad y más de 100 han salido de la cárcel antes". "Siete de ellos, por cierto, navarros. Y siete de ellos habiendo cometido actos delictivos extraordinariamente graves que a todos, a cualquier persona con dos dedos de frente, nos escandalizan", ha criticado.

"Hoy es un motivo de cierta satisfacción porque cambiamos esta chapuza, pero es un motivo también de alerta de que esta política es poco edificante y no responde a los intereses de los ciudadanos", ha indicado.

Tras subrayar que la política nacional "está instalada en la impostura, en el humo, en la venta continua de cosas que luego a la hora de la verdad son humo", Sémper ha apuntado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ni tan siquiera ha estado en el Congreso de los Diputados".

"Entendemos que la foto, entre otros, con el Partido Popular, le incomoda incluso para modificar una ley tan necesaria de ser modificada. Ha huido del Congreso de los Diputados, no ha dado ninguna explicación y se ha ido a hacer una foto a Huelva. Todo muy legítimo, pero creemos que responde a una política que merece la pena cambiar", ha dicho.

Así, Sémper ha remarcado que en las elecciones municipales de mayo "se va a decidir quiénes nos van a gobernar" en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, "pero también se va a empezar a dibujar un cambio que esperamos que se materialice en el mes de diciembre, cuando se convoquen elecciones generales si es que el presidente del Gobierno no las adelanta".