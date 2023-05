Sémper dice que el fichaje de Garicano para la fundación 'Reformismo21' evidencia que el PP sigue incorporando "talento"

BADAJOZ, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP para las elecciones 2023, Borja Sémper, ha señalado, después de que los 'populares' hayan sumado a su fundación 'Reformismo21' al economista y exeurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, que siguen "incorporando talento" al partido y que quieren "seguir ensanchando" su espacio político.

A preguntas de los periodistas por este fichaje del que fue jefe de la delegación 'naranja' en el Parlamento Europeo y que pasará a formar parte de la nueva fundación del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha reafirmado que siguen "incorporando talento al partido" y se ha referido a un proyecto político que "no mira de dónde viene la gente, no mira a quién besa, no mira a quién reza, no mira a quién ha votado al pasado".

"Lo que miramos y que necesitamos es talento, talento para dibujar un futuro de España mejor y el señor Garicano es una de las mentes económicas con más talento que existe en España", ha continuado, para resaltar que "por lo tanto" es una "muy buena noticia" para el PP, "sin duda", al tiempo que ha añadido que también "una muy buena noticia" para el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo "sin duda".

Del mismo modo y "por encima de esto, que es importante" ha incidido en que se trata igualmente de "una buena idea" y "una buena noticia para España incorporar talento, en este caso económico, para resolver los problemas que tenemos", de manera tal que "es una buena noticia para todos".

"Queremos seguir ensanchando nuestro espacio político", ha subrayado el portavoz del PP para las elecciones 2023, que ha hecho hincapié en que no miran a izquierda y a derecha y en que convocan a los ciudadanos, "también al voto pero también para que se sumen a nuestro proyecto político", y que "respondan a este objetivo de ambición, ambición de país y ganas de cambiar la política y cambiar el país", ha concluido, de ahí que Luis Garicano sea el "nuevo fichaje" de los 'populares'.

El portavoz del PP para las elecciones 2023, Borja Sémper, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, acompañado del secretario general de PP de Extremadura, Abel Bautista, y el candidato del PP a la Alcaldía, Ignacio Gragera, tras compartir un desayuno de trabajo con empresarios de la ciudad en la Cámara de Comercio de Badajoz.