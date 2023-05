Sémper dice que el PP "acepta" a Bildu en las instituciones, pero exige a Sánchez no apoyarse en este partido

"Puede haber alguna duda jurídica sobre qué hacer con Bildu", ha admitido tras la petición de Ayuso de instar la ilegalización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado hoy que el PP "acepta" que Bildu esté en las instituciones porque es la legalidad y la respetan, pero advierte de que esto es una cosa y otra es hacer descansar la gobernabilidad en ese partido. El dirigente popular hacía estas declaraciones tras la petición de Ayuso de que se inste la ilegalización de Bildu. En su opinión, puede haber dudas jurídicas al respecto, pero cree que lo relevante es que Pedro Sánchez se apoya en Bildu.

As√≠, se ha mostrado tajante al expresar que "la democracia espa√Īola derrot√≥ a ETA" y al a√Īadir que "ahora lo que hace falta es ganar a las ideas pol√≠ticas que defendieron, que justificaron y que estuvieron en el entorno de ETA".

"Nosotros defendemos la legalidad y, por lo tanto, si defendemos la legalidad, aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones. Pero esto es una cosa y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no quieren lo mejor para el país y quienes no han abjurado su pasado", ha enfatizado.

Sémper ha manifestado que "esta es" su posición y la de su partido, si bien ha convenido que "uno lo expresa de una manera y otros de otra", en referencia --al ser preguntado por ello-- a las declaraciones del senador Pedro Rollán en las que dijo que "los cimientos de la ley de vivienda están sobre las cenizas del atentado de Hipercor".

En cuanto a la petici√≥n de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel D√≠az Ayuso, que esta ma√Īana ha apostado por ilegalizar a Bildu, S√©mper ha se√Īalado: "Puede haber alguna duda jur√≠dica sobre qu√© hacer con Bildu. Lo que no existe es ninguna duda de que el presidente del Gobierno tiene la potestad para pol√≠ticamente no sustentarse en Bildu. Y esto es lo que a nosotros nos parece m√°s relevante", ha expresado.

ETA FUE DERROTADA Y AHORA TOCA COMBATIR EN LAS URNAS

As√≠, ante las preguntas de los medios este jueves en Santiago, S√©mper ha insistido en que "la banda terrorista ETA afortunadamente fue derrotada por la sociedad espa√Īola" y que son "las consecuencias y el entorno pol√≠tico de ETA" el que toca "combatir ahora en las urnas y ganar y censurar".

"Y desde luego no apoyar la gobernabilidad de Espa√Īa en ellos. Esta es mi posici√≥n, la posici√≥n del partido", ha sentenciado y, preguntado si esto supone descartar del todo la v√≠a judicial, S√©mper ha retomado que pueda existir alguna "duda" jur√≠dica, pero que pol√≠ticamente "el presidente del Gobierno tiene la potestad para apoyarse o no en Bildu".

"Y lo que sabemos es que se apoya en Bildu. Y esto es lo m√°s relevante a d√≠a de hoy; todo lo dem√°s son especulaciones, son hip√≥tesis, son an√°lisis jur√≠dicos, que me parecen muy leg√≠timos, pero pol√≠ticamente hoy se puede tomar una decisi√≥n y es que Bildu, o sobre Bildu, o en Bildu, no descanse la gobernabilidad de Espa√Īa", ha sentenciado.

QUE OTEGI NO SEA DETERMINANTE PARA DISE√ĎAR EL FUTURO

En declaraciones a los medios este jueves en Santiago de Compostela, el portavoz popular ha defendido la necesidad de "reenfocar" el debate y ha subrayado que para los populares "resulta especialmente doloroso y duro que el futuro de Espa√Īa" y la gobernanza del pa√≠s "descanse en Bildu".

As√≠, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, "accedi√≥" a la Moncloa "gracias al apoyo, entre otros, de Bildu y Esquerra Republicana de Catalu√Īa" y ha se√Īalado que ha sacado adelante varios presupuestos, as√≠ como leyes "relevantes" para la vida de los ciudadanos "con el apoyo de Bildu".

Borja S√©mper ha defendido que el PP aspira a "un pa√≠s en el cual Otegi no sea determinante para dise√Īar el futuro". "Entiendo que hay algunos que no pueden compartirlo, pero es nuestra posici√≥n y no tenemos otra. No tenemos ning√ļn problema con ninguna formaci√≥n pol√≠tica, solo tenemos un problema con aquellas formaciones pol√≠ticas que creen que asesinar estuvo bien y que creen que el futuro de Espa√Īa tiene que ser un futuro dividido y roto. Y esto es lo que representa Bildu y es una formaci√≥n pol√≠tica en la que se apoya el presidente del Gobierno", ha reflexionado.

ETA EST√Ā "DERROTADA" PERO 40 A√ĎOS DE TERRORISMO DEJAN POSO

Al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta del PP madrile√Īo y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D√≠az Ayuso, en las que dijo que "ETA est√° viva", Borja S√©mper ha insistido en que la sociedad espa√Īola "derrot√≥ a la banda terrorista ETA": "la figura del Estado, los jueces, el periodismo, los fiscales, el empresariado, una parte sustancial de la sociedad espa√Īola y vasca que fue perdiendo el miedo y manifest√°ndose contra ETA, todo eso desemboc√≥ en la derrota de la banda terrorista ETA".

No obstante, ha observado que, "40 a√Īos de terrorismo dejan mucho poso" y ha advertido de que "quienes justificaron social y pol√≠ticamente la violencia" est√°n "lejos de rectificar" y "lejos de decir que ETA no tuvo raz√≥n de ser y lo que hacen es incluir a terroristas en sus listas". "Y esto es pol√≠ticamente rechazable e inaceptable", ha enfatizado, antes de calificarlo de "inmoral", como tambi√©n lo es, a su juicio, "sugerir que el Partido Popular es peor que Bildu, que es lo que hace el presidente del Gobierno".

En este sentido, ha acusado a Pedro S√°nchez de "dividir a la sociedad espa√Īola, manipular el pasado, mentir sobre el pasado y, en definitiva llevar (a Espa√Īa) a un lugar en el que no debe estar".