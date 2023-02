Sémper exige la aprobación "ya" de la modificación de la "mal llamada" ley del 'solo sí es sí'

El portavoz del Comité de campaña del PP dice que "cuando se cometen errores, hay que disculparse pese ser Sánchez o militar en Podemos"

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de campaña del PP a nivel nacional, Borja Sémper, ha exigido este domingo, en el acto organizado por parte de los 'populares' de Mallorca, en el Port d'Alcúdia, para presentar a los candidatos municipales a las elecciones de mayo, la aprobación "ya" de la modificación de la "mal llamada" ley del 'solo sí es sí'.

Sémper ha criticado que la "mal llamada" ley del 'solo sí es sí' es "el reflejo del sanchismo" que "legisla desde la pancarta" e "insulta a la oposición, que le advierte de las consecuencias que ello puede tener"; así como a "los jueces, el 55% de los cuales son mujeres en España, llamándoles machistas".

Todo ello, ha continuado, "negando las consecuencias de una ley que ya ha beneficiado a 900 delincuentes, una cifra que se cree que podría aumentar a 2.000".

En este contexto, ha lamentado, "asistir a una guerra interna dentro del Gobierno, cuya vocación no es resolver el problema, no es pedir perdón, ni rectificar, por supuesto, no es asumir ninguna responsabilidad, sino cuyo objetivo principal es salir de la manera más indemne posible todo el lío que han creado".

"El Gobierno ha creado un problema, ha insultado a quienes los identificaron y ahora, en lugar de resolverlo, están pensando en táctica, en estrategia para que no les salpique", ha censurado el portavoz del Comité de Campaña del PP a nivel nacional, incidiendo en "la necesidad de resolver este bodevil".

Por ello, Sémper ha exigido la aprobación "ya" de la modificación de la ley del 'solo sí es sí', para lo que ha tendido al Gobierno la mano del PP.

"No podemos perder ni un día más en esta revictimización de la mujer, que está provocando como consecuencia la mal llamada ley del 'solo sí es sí', porque no es una broma, dado que tras todas las capas de este problema hay nombres y apellidos de mujeres que tienen hoy más miedo del que tenían antes de la aprobación de esta ley y que miran a su Gobierno y solo encuentran lío y falta de respuestas", ha apuntado.

Frente a ello, ha indicado que "el PP quiere otra forma de hacer política, de entender la sociedad española, menos tensa y más edificante". Pues, "de lo que se trata es dibujar un futuro mejor, de cambiar la política y, por lo tanto, España, que los ciudadano se sientan identificados con sus responsables políticos, volver a una dinámica lógica y razonable, que es lo que hace todo el mundo en su vida privada, cuando te equivocas pides perdón, rectificas y asumes responsabilidades".

Así, ha concluido, "aunque te llames Pedro Sánchez también has de asumir responsabilidades, aunque milites en Podemos también has de asumir responsabilidades, sobre todo cuando cometes un error de esta envergadura que afecta a mujeres singularmente perjudicadas por algo tan terrible y dramático como es una agresión sexual".