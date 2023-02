Sémper, favorable a la dimisión del alcalde de Villar de Cañas por sus palabras a Montero: "Tenemos que dar ejemplo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, se ha mostrado este jueves favorable a la dimisión del alcalde de Villar de Cañas (PP), José María Saiz, por asegurar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tiene la boca llena de llagas de chupársela al 'coletas'", y ha defendido que desde la política se debe dar "ejemplo" y "no faltar el respeto a nadie".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sémper ha destacado el rechazo de Feijóo a las palabras del primer edil conquense, destacando que los políticos deben dar ejemplo "desde el presidente hasta el último de los concejales de los pueblos más pequeños". "Montero tiene múltiples ángulos de crítica, pero nunca el insulto", ha dicho.

Así, el dirigente 'popular' ha pedido "no normalizar el insulto", recordando lo que decía Iglesias sobre este asunto, y se ha mostrado confiado en que este tipo de actitudes "no se vuelvan a repetir" en el PP". "Me gustaría que dimitiera particularmente", ha reclamado.

El Partido Popular abrirá un expediente informativo "de inmediato" contra el alcalde del PP en Villar de Cañas, un procedimiento que se llevará a cabo conforme a sus derechos como afiliado y podría derivar en una expulsión si así procediera, según han adelantado fuentes 'populares' a Europa Press.