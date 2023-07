Sémper pide el voto socialista: "Para que vuelva el PSOE primero se tiene que ir Pedro Sánchez"

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha pedido este lunes el voto a aquellos socialistas que confiaron en este partido y que "lo tienen en el corazón" pero "no se sienten identificados con él y quieren una alternativa". "Para que vuelva el PSOE se tiene que ir Pedro Sánchez. Ha hecho un daño inédito al Partido Socialista", ha apostillado.

En un encuentro en Valladolid con alcaldes del PP de la provincia y en el que también han participado, entre otros, los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el responsable 'popular' ha invitado a votar al PP, que representa un "proyecto de cambio en España y de estabilidad".

"Representamos y ofrecemos a los españoles una alternativa basada en la buena política, en la que se escribe con letras mayúsculas. Una política que apela a la seriedad, al rigor ejercida por políticos que se toman en serio su trabajo", ha argumentado para incidir en que se trata de una política que "no pretende resolver los problemas desde una pancarta, desde ninguna soflama, ni levantando la voz, sino que quiere hacer política bien hecha, con seriedad y con rigor, pensando en los problemas que tienen los ciudadanos".

"Y a veces nos equivocaremos, seguro, y otras acertaremos, esperemos que sea a las veces mayoritarias, pero habrá humildad, habrá rectificación", ha ahondado.

Al hilo de estas palabras, Sémper ha enarbolado la bandera del cambio de la política, tanto "en el fondo como en la forma". Así ha rechazado a estar "condenados" a tener gobernantes que "solo o prioritariamente" piensen en ellos.

"No estamos condenados a tener ministros o ministras que desde el poder político señalan a particulares, a periodistas, identifican a líneas y medios de comunicación buenos o malos en función de si les dan la razón o no. No estamos condenados a vivir avergonzándonos de lo que hacen nuestros dirigentes políticos. No estamos condenados a tener dirigentes políticos que no rectifiquen las normas ni cuando los errores son evidentes y dramáticos", ha explicado.

Al hilo de estas palabras, ha continuado con su argumento de que los españoles no están "condenados" a políticos sin la "más mínima humildad". "No estamos condenados a aceptar la mentira en el ejercicio de la política, a que da igual decir una cosa un día y la contraria otro. No estamos condenados a que el valor de la palabra dada haya desaparecido en la política española. No estamos condenados, en definitiva, a una política en bucle", ha resumido.

GOBIERNO SENSATO

De ahí que haya ofrecido un gobierno "sensato", el de un presidente que tiene "trayectoria y trazabilidad en su gestión avalada por cuatro mayorías absolutas", en relación a Núñez Feijóo.

"Los españoles no podemos enfrentarnos. El Partido Popular no va a permitir que el enfrentamiento entre políticos se traslade y contamine a la sociedad española. Queremos un país en el cual se pueda pensar como le venga en gana y desarrollar un proyecto vital en función de cómo él considere. Que la libertad se escriba con mayúsculas y en el que la política vuelva otra vez a bajar a la tierra, que no sea una política de políticos para políticos, que no sea una política que mira de espaldas a los problemas reales que tiene la ciudadanía española", ha reflexionado.

De ahí que haya lamentado el "rechazo" constante ejercido por el Gobierno a los pactos de Estado propuestos por el PP. "Hasta seis le hemos ofrecido porque entendemos que los retos que tenemos no son retos que podamos hacer nosotros solos, ni tan siquiera con un socio de gobierno. No son retos que podamos hacer dándonos la espalda entre quienes pensamos diferente. Son retos que tenemos que afrontar conjuntamente. Y hay tres o cuatro materias en las que los españoles podemos encontrarnos. Necesitamos más generosidad por parte de nuestros adversarios y por parte de los españoles", ha añadido.

De ahí que haya señalado que se necesiten "probablemente" menos políticos y "más estadistas". "O necesitamos, mejor dicho, un estadista al frente del gobierno y esto es lo que más importante que ofrecemos a los españoles. Sin duda contenido en las políticas, entender este país y abrazar la pluralidad", ha sostenido.

Por esto ha pedido el voto de los que "creen que España tiene remedio y que otra política es posible". "Queremos ensanchar nuestro espacio político y hacer un llamamiento a las convivencias, a un proyecto en común. El sentido del voto que tenga cada ciudadano es útil. Pero no todos los votos garantizan el cambio y la estabilidad. Eso es lo que le ofrecemos", ha concluido.