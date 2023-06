Sémper, sobre posibles pactos con Vox: "Vamos a intentar hasta el final conformar gobiernos solo formados por el PP"

Asegura que Feijóo lidera "el único partido" que no quiere pactar con "ningún ultra de ningún color y ninguna condición"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha asegurado este lunes, en relación con los posibles pactos con Vox, que su partido va a "intentar hasta el final" conformar gobiernos en solitario sin esa formación. Además, ha recalcado que Alberto Núñez Feijóo lidera "el único partido" que no quiere pactar con "ningún ultra" de "ningún color y ninguna condición".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo, al ser cuestionado en varias ocasiones por esos pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo.

El PP necesita el 'sí' de Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, mientras que en Baleares o Murcia solo requiere su abstención. De la misma manera, el voto afirmativo de Vox al PP es imprescindible para quitar al PSOE los ayuntamientos de Toledo, Guadalajara, Burgos y Valladolid.

"NO SOLO ESTÁ VOX METIDO EN ESAS VARIABLES" DE POSIBLES PACTOS

Sémper ha recordado que Feijóo ha dado libertad a sus candidatos para negociar porque son ellos los que "deben llevar la iniciativa" y ha añadido que, tras el 28M, el PP ha iniciado un "proceso de conversación" con las fuerzas que tienen representación en los territorios. "No solo está Vox metido en esas variables", ha apostillado.

Dicho esto, ha reiterado su propuesta de gobernar en solitario, como vienen defendiendo estas semanas. "Nuestro compromiso es claro. Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, conformar gobiernos, también en las comunidades autónomas, solo conformados por el PP", ha manifestado, para subrayar que "no se van a salir" de ese "compromiso" y esa "decisión".

Sobre la posibilidad de aislar a Vox y la ultraderecha, siguiendo el ejemplo de lo que ha hecho la CDU en Alemania, Sémper ha subrayado que entre el partido de Feijóo y el de Pedro Sánchez, el "único partido que no quiere pactar con ningún ultra de ningún tipo, de ningún color y de ninguna condición" es el presidente del PP.

"SÁNCHEZ ES CAPAZ DE PACTAR CON ULTRAS"

"El presidente Sánchez es capaz de pactar con ultras. O ¿es que Bildu no es un partido ultra? ¿O es que ERC no es un partido ultra?", se ha preguntado, para criticar que esta semana Sánchez incluso haya tildado al PP de "extrema derecha o derecha extrema".

Es más, el portavoz de campaña del PP ha indicado que Sánchez no sale a ganar las elecciones sino a ofrecer una coalición de gobierno, como la de esta legislatura, a la extrema izquierda y a los independentistas.

Asimismo, ha recordado unas recientes declaraciones de Arnaldo Otegi asegurando que no se puede tomar por bobos a los españoles porque Bildu y el PSOE llevaban juntos cinco años. "Creo que los españoles no son bobos y no se les puede tomar el pelo", ha resaltado.

PROMETE CAMPAÑA "EN POSITIVO" FRENTE A LA "BRONCA"

Sémper ha pronosticado una campaña de generales "de mucho ruido y mucha bronca" y ha avisado que el PSOE va a tener "complicado" que los ciudadanos crean que Feijóo, Cuca Gamarra o él mismo son "peligrosos trumpistas". "Creo que es muy mala estrategia", ha aseverado, para subrayar que la sociedad española está "harta y cansada de enfrentamientos".

Además, ha avisado que por mucho que les llamen "trumpistas" o "extrema derecha" no van a entrar al "trapo" ni van a contribuir a "enfangar más la política española" porque lo que necesitan es "abrir un nuevo tiempo, de ilusión y de reformas".

En este sentido, Sémper ha anunciado que el PP prepara "una campaña en positivo y de altísimo perfil en ilusión, ideas y propuestas" con el único objetivo de ir incorporando cada vez a más españoles a la alternativa que representa el partido de Feijóo.

El portavoz del comité de campaña ha resaltado que "el nerviosismo, la incomodidad y la desorientación" en la que está instalado Sánchez evidencia que "no ha entendido" el mensaje que los españoles le dieron el 28M. "El PP no entrará al trapo de sus provocaciones y su voluntad de generar lío, bronca y polarización en la sociedad", ha abundado.

"CONFIAMOS EN LA LIMPIEZA" DEL PROCESO ELECTORAL

Al ser preguntado por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hablando de un posible intento de pucherazo antes del 28 de mayo, Sémper ha indicado que el PP cree en el Estado de Derecho y los procedimientos establecidos legalmente para acudir a las generales.

"Confiamos en la limpieza y en las garantías que ofrece el Estado de Derecho para el voto por correo", ha manifestado, para animar a los españoles a acudir a votar el día 23 y, en caso de no poder hacerlo de forma presencial, hacerlo por correo.

Al ser preguntado a quién se refería Feijóo cuando pidió el voto para frenar a los que "hacen trampas", Sémper ha aludido al "uso de las instituciones" que estos años ha realizado Pedro Sánchez en su propio beneficio, actuaciones legislativas como la ley del 'sí es sí', o los casos de supuesta compra de votos que se conocieron en la renta final de campaña en Melilla y Mójacar. A su entender, eso son "trampas" y es algo que "no se ha inventado" el PP.

"Nos reafirmamos en la limpieza y absoluta convicción de que el procedimiento electoral en España es limpio", ha manifestado el dirigente del PP, para señalar que ante casos como los que se conocieron en Melilla o Mójacar hay que "reaccionar con contundencia" y reforzar los "mecanismos de control".