Sémper (PP) asegura que no habrá "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia machista en la Comunidad Valenciana

Dice que en Barcelona lo razonable es que el PP se vote a sí mismo en el ayuntamiento

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que no habrá "ni un paso atrás" en el próximo Gobierno autonómico que van a formar el PP y Vox en la Comunidad Valenciana en la lucha contra "la violencia que se ejerce sobre las mujeres", tras el acuerdo entre ambas formaciones en el que se habla de erradicar la violencia "intrafamiliar".

"Veremos al final en qué queda todo, vamos a ir paso a paso. Lo que es mucho más importante que la denominación de las cosas, que no digo que no sea importante, es que no se de ni un paso atrás", ha defendido el dirigente 'popular' en declaraciones a los medios antes de participar en el diálogo 'Por una cultura libre y creadora de libertad', junto al diplomático y escritor, Juan Claudio de Ramón.

Según ha explicado Sémper, tanto España como Occidente "en general" tienen "un problema con la violencia que se ejerce sobre las mujeres". "Es un problema muy serio y real. Que existe, que no se puede negar. Y los poderes públicos están obligados a dar una respuesta razonable. Por encima y más allá de la denominación que tengan las diferentes consejerías o diferentes responsabilidades políticas", ha expresado.

En este contexto, el portavoz de campaña del PP ha garantizado que donde gobierne el Partido Popular, en este caso en la Comunidad Valenciana, no habrá "ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres".

COLLBONI

Preguntado por si el PP ofrecerá sus votos en Barcelona para hacer alcalde al socialista Jaume Collboni, Sémper ha reiterado que el PSC no está ofreciendo un "incentivo" para que los 'populares' les respalden el próximo sábado.

"Lo razonable es que nuestros concejales se voten a sí mismos. Esto es una consecuencia de la incapacidad de Collboni de convencer a los concejales del Partido Popular que él es el alcalde que necesita Barcelona por encima de otras consideraciones", ha indicado.