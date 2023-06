Sémper (PP) recalca el compromiso del PP para "frenar el impacto que el acceso abusivo" a las redes causa en los menores

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha reiterado este martes el compromiso del PP para "frenar el impacto que el acceso abusivo a las redes sociales provoca en los menores de edad", abogando por legislar para acompañar los esfuerzos de las familias y ofrecer protagonismo y autoridad a los docentes.

Así lo ha hecho en un encuentro mantenido con el director de Programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros; la directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo; y la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transformación Digital, Ana Caballero.

Durante la reunión, Sémper ha manifestado la determinación del PP para proteger a la infancia y a la juventud de forma "transversal", apoyando a las familias para prevenir la violencia escolar y garantizar la seguridad física, psíquica y mental de sus hijos, según han informado los 'populares' en un comunicado.

"Queremos ayudar a frenar el impacto que el acceso abusivo a las redes sociales provoca en los menores de edad", ha recalcado el portavoz de campaña del PP, insistiendo en que el PP quiere "dar respuesta" a la necesidad de las familias de que los políticos impulsen y promuevan "mejores y más intensas" medidas de protección a los menores en el entorno digital.

A su juicio, la legislación debe acompañar los esfuerzos de las familias y ofrecer protagonismo y autoridad a los docentes, señalando el papel "crítico" en la protección de la infancia que tienen las empresas digitales.

FEIJÓO YA LLAMÓ LA ATENCIÓN SOBRE LOS PELIGROS DE INTERNET

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya expresó a finales de mayo su preocupación por los peligros de Internet y pidió ordenar con las empresas tecnológicas las consecuencias de la digitalización en menores y adolescentes para que los jóvenes no tengan acceso a cualquier tipo de página.

"Me preocupan muchísimo los temas de internet, me preocupan muchísimo las redes sociales, me preocupa que ha adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil, me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso", dijo.