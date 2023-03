Sémper precisa que la crítica del PP a la Cumbre Iberoamericana es a la "cercanía" y "cariño" de ministros a dictadores

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, ha explicado este lunes que la crítica realizada por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en el seno de la Cumbre Iberoamericana celebrada este fin de semana está dirigida a la "cercanía" y el "cariño" que, bajo su punto de vista, tienen algunos ministros de Gobierno de Pedro Sánchez con dictadores de América Latina.

Así se ha referido Sémper en la tradicional rueda de prensa de los lunes desde la sede nacional del PP al ser preguntado por estas críticas que realizaron tanto Feijóo como el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons.

En concreto, Feijóo aprvoechó un acto en Madrid bajo el lema 'Europa es Hispana' para mostrarse "muy orgulloso" de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas" que "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos". "No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas", añadía.

En este contexto, Sémper ha señalado que "el respeto histórico, presente y futuro" del PP en relación a las Cumbres Iberoamericanas "está intacto", precisando que las críticas del líder 'popular' iban encaminadas a manifestaciones de miembros del gobierno "cercanas a autócratas y gobernantes que tienen la democracia como un amigo invisible".

SEGUIRÁ LA RELACIÓN INSTITUCIONAL

Por ello, el portavoz de Campaña de los 'populares' ha recalcado que Feijóo mantiene y mantendrá "la relación institucional" en relación a estas Cumbres Iberoamericanas, aunque ha vuelto a rechazar "el cariño y la cercanía emocional" de ministros --sin mencionar el nombre-- con dictadores.

Sobre el nombre de estos dictadores, como refirió González Pons, Sémper ha confesado que no ha preguntado al dirigente del PP "a quienes se refería", aunque ha asegurado que está "convencido" de que el régimen venezolano, por ejemplo, "es dictatorial".

Al hilo, Sémper cree que existe una "doble vara de medir" a la hora de calificar ciertas políticas en España y de hacerlo a nivel exterior: "En términos globales desaparece y cuando un dirigente español reconoce tener vínculos con dirigentes globales latinoamericanos que distan mucho de parecerse a una decmoracia, resulta que no pasa nada".

RETORCER LAS PALABRAS

Por todo ello, Sémper ha enmarcado las críticas de Moncloa y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas palabras de Feijóo en que se están "retorciendo las palabras" ante el año electoral que se avecina.

"Estamos empezando a detectar actitudes extremadamente duras por parte del Gobierno y somos conscientes de que cada frase va a ser analizada para buscarnos las vueltas y las cosquillas", ha denunciado Sémper.