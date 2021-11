El Senado pide al Gobierno crear un fondo de 1500 millones para los ayuntamientos por el nuevo cálculo de las plusvalías

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Hacienda del Senado ha aprobado este jueves una iniciativa de ERC que insta al Gobierno a crear un fondo extraordinario, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de 1.500 millones de euros para los ayuntamientos por la pérdida de ingresos del nuevo método de cálculo del impuesto de plusvalía.

En concreto, la moción ha contado con cuatro votos a favor, 23 abstenciones, y un voto en contra. Así, se reclama al Ejecutivo central que tome esta medida tras la sentencia del Tribunal Constitucional y el posterior decreto aprobado por el Ministerio de Hacienda.

En esta línea, solicitan que se ponga en marcha este fondo extraordinario por la pérdida de ingresos, tanto por aquellas transmisiones efectuadas durante los 15 días en que no se ha podido exigir el impuesto, como sobre todas aquellas transmisiones anterioes que estaban pendientes de liquidar y no se podrán efectuar y las que no habían adquirido carácter firme y habrá que devovler a los contribuyentes.

Asimismo, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta pide también que se cree un fondo permanente de compensación en favor de los ayuntamientos por la reducción de ingresos que generará el nuevo método de determinación de la base imponible, "en cumplimiento del principio de suficiencia financiera".