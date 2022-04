El Senado rechaza una moción de UPN para pedir la prohibición de los homenajes a etarras

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Interior del Senado ha rechazado este miércoles una moción presentada por UPN para pedir la prohibición de los homenajes a etarras. Han respaldado la moción PP, Cs, Vox y UPN, mientras que han votado en contra PSOE, ERC/Bildu, PNV, Izquierda Confederal y Junts x Cat, por lo que la iniciativa no ha prosperado.

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha afirmado en la defensa de la moción que "en un sistema democrático y un Estado de Derecho son inadmisibles los homenajes y recibimientos a los terroristas".

Así, se ha preguntado "por qué entonces se siguen produciendo homenajes a los terroristas de ETA, por qué el Gobierno sigue sin hacer nada". "Durante los últimos meses y semanas también se han celebrado. Por ejemplo, hace unos días en Bilbao, con el terrorista asesino Germán Urizar. Lo homenajearon un día antes del aniversario del asesinato de su víctima, el policía Manuel Cruz Martín. No cabe mayor villanía. Recibimiento, asimismo, al etarra Ekaitz Ezkerra que fue detenido cuando iba a colocar otra bomba lapa a otro policía", ha afirmado.

Catalán ha lamentado que "también durante el desarrollo de la Korrika de este año, una vez más, en una marcha que se dice de exaltación del euskera, se han portado carteles en recuerdo y reconocimiento a terroristas de ETA". "La desvergüenza, la insidia y la impunidad es tal que hasta el propio Josu Ternera ha portado el testigo de la carrera en Bayona, además de Arantza Zulueta, condenada por formar parte del frente jurídico de ETA. Y ayuntamientos e instituciones, como el Parlamento de Navarra, gracias a nacionalistas y PSOE, concediéndoles ayudas económicas", ha criticado.

Alberto Catalán ha subrayado que "el pasado 18 de noviembre, hace más de cinco meses, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo". "Dicho informe no recoge ningún impedimento para adoptar los cambios legislativos pertinentes para acabar con estos homenajes o actos de apoyo a los terroristas", ha señalado.

Por ello, ha afirmado que "ya no hay excusa que valga, el Gobierno debe actuar y lo debe hacer ya, debe poner fin y prohibir, de manera inmediata, a través de las modificaciones legislativas pertinentes, los actos de recibimiento, homenaje, apoyo y enaltecimiento de la figura y trayectoria de los terroristas de ETA". "No se puede blanquear durante más tiempo a aquellos que han asesinado vilmente a hombres, mujeres y niños", ha asegurado.

Por su parte, la senadora navarra del PP, Amelia Salanueva, ha defendido varias enmiendas presentadas por su grupo a la moción de UPN para "completar y mejorar" el texto, si bien ha compartido la iniciativa del senador regionalista "por convencimiento propio y también por empatía con las víctimas y sus asociaciones".

En concreto, el PP proponía añadir al texto que "en el plazo de dos meses" se aprobaran las modificaciones legislativas para prohibir los homenajes a etarras o a miembros de otros grupos terroristas. Asimismo, el PP pedía que se incorporara a la ley de Víctimas del Terrorismo "el régimen sancionador propuesto en su momento por la AVT para sancionar la celebración de 'ongi etorris' o actos de homenaje a los terroristas".

Por último, solicitaba que "se disocie el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo del esclarecimiento judicial del atentado", puesto que "el 40% de los atentados cometidos en España no tienen autor material condenado y es de justicia que todas esas víctimas sean reconocidas como tal".

Catalán ha rechazado las enmiendas y ha explicado que su moción ya hablaba de actuar de manera "inmediata" contra las homenajes y que se trataba de votar en contra de estos homenajes, no sobre modificaciones legislativas concretas. En todo caso, Amelia Salanueva ha expresado su apoyo a la moción.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Alfonso Gil, ha afirmado que a su grupo le "repugnan los recibimientos de los asesinos", pero ha considerado que lo que plantean quienes respaldan la iniciativa es "unirse todos para darle cera al Gobierno de España, al Ministerio del Interior y al PSOE, y por ahí no vamos a pasar". "Nosotros, acompañando a las víctimas e impidiendo la doble victimización que significan los 'ongi etorris', que tengo que decir que en esta Cámara no son compartidos por ninguno. No hagan discrepancia donde no la hay", ha afirmado.

Alfonso Gil ha asegurado que "la utilización y el manoseo que hacen de las víctimas del terrorismo no nos va a llevar a ningún camino" y ha destacado que el PSOE "ha hecho la ley vasca y española de víctimas del terrorismo, ha instaurado en Euskadi el 10 de noviembre como el Día de la Memoria, ha hecho las bases del Instituto de la Memoria y la Convivencia de Euskadi, los programas de las víctimas educadoras o la recuperación de los espacios públicos para los demócratas". Además, ha defendido que "las asociaciones de víctimas son escuchadas y tenidas en cuenta en las diferentes cuestiones que plantea el Gobierno".