Le Senne mantiene un breve encuentro en su despacho con dos de los diputados díscolos en el Parlamento balear

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha mantenido este jueves un breve encuentro en su despacho con los diputados del Grupo Parlamentario Vox Sergio Rodríguez y Agustín Buades, suspendidos cautelarmente de militancia del partido.

Así lo ha confirmado a Europa Press el propio Buades, si bien no ha querido compartir el contenido de la conversación, que se habría prolongado por espacio de 15 minutos a media hora.

Fuentes parlamentarias han indicado que la reunión se ha realizado a instancias de los dos diputados, un extremo que Buades no ha querido corroborar pero tampoco ha desmentido. A la salida de los dos diputados del despacho, no han querido realizar declaraciones.

Precisamente, este jueves Le Senne ha trasladado a la Mesa del Parlament un escrito del Comité de Garantías de Vox certificando el expediente disciplinario abierto contra los cinco díscolos e informando de que han sido suspendidos cautelarmente "en los derechos como afiliados e inhabilitados para desempeñar cargo o función en el partido y/o en representación de éste".

Le Senne solicitó este miércoles dos informes jurídicos sobre la situación, y logró el apoyo del resto de la Mesa (PP y PSIB) para dejar en suspenso su expulsión del Grupo Parlamentario Vox, que de otro modo implicaría su cese automático como presidente.

Més per Menorca considera irregular esa decisión de no ejecutar la expulsión del Grupo Vox, y el portavoz, Josep Castells, ha formalizado el escrito de impugnación de los acuerdos de la Mesa. Entiende que el reglamento no deja margen para debates interpretativos y que no cabía otra actuación que no fuera dar por expulsados a De las Heras y Le Senne del grupo de Vox, cesando además a este último como presidente.

La Mesa del Parlament se volverá a reunir este viernes, y después lo hará la Junta de Portavoces.