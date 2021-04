Señorío de Montanera facturó un 30% menos en 2020 por el "mazazo" que supuso el coronavirus para el ibérico

China es su "gran apuesta de futuro" con buenos resultados e inicia los contactos para desembarcar con sus ibéricos en Estados Unidos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La firma de ibéricos Señorío de Montanera, que pertenece a la D.O.P. Dehesa de Extremadura, facturó un 30% menos en un 2020, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, que ha supuesto un "mazazo" para el sector del ibérico, no solo por la caída general del consumo, sino por los cambios que ha supuesto en los hábitos de los consumidores.

"La sociedad y el sector del ibérico lo hemos pasado mal. En nuestro caso la disminución de ventas de jamón de bellota ha sido superior al 40%, aunque la recuperación de otros productos ha hecho que nuestra facturación en 2020 haya disminuido un 30%", ha explicado el presidente de Señorío de Montanera, Francisco Espárrago, en declaraciones a Europa Press.

Espárrago ha recordado que el producto ibérico de bellota tradicionalmente se destinaba en gran parte al canal Horeca, un sector que ha "sufrido la peor cara" de esta crisis sanitaria con los cierres, disminuciones de aforo y reducción de las celebraciones. "En los jamones la caída ha sido dramática, ya que es el producto estrella de la restauración y de ferias, bodas y comuniones, y todo esto ha desaparecido prácticamente de nuestras vidas", ha indicado.

Sin embargo, el consumo de ibéricos se ha incrementado tanto en los hogares como en el 'retail', donde se ha apostado por formatos de conveniencia más adecuados para los núcleos familiares, como los loncheados y piezas más pequeñas. "La paleta ha sustituido en parte al jamón en la cesta de la compra y la demanda del servicio de loncheado ha aumentado hasta un 500% en el último año", ha explicado.

Desde Señorío de Montanera son optimistas de cara a este ejercicio. "Para 2021 tenemos esperanza en experimentar un repunte de las ventas tan pronto la situación mejore. El consumidor tiene ganas de volver a celebrar acompañado de amigos y familiares y en esos momentos no puede faltar un buen plato del mejor jamón ibérico de bellota", ha deseado.

Los confinamientos y restricciones del pasado año también han modificado la forma de comprar de los españoles, que han apostado por Internet. "La gran sorpresa de la pandemia ha sido el desarrollo de nuestras vidas en el mundo digital. Hemos centrado esfuerzos en desarrollar este canal, donde se ha mejorado nuestra presencia con una renovada tienda online y gracias a eso el ecommerce ha experimentado un crecimiento desproporcionado, de más del 200% respecto a 2019", ha avanzado.

Sus exportaciones también se han visto afectadas por la pandemia, ya que sus principales clientes -como restauradores, bares, y catering- han estado cerrados o severamente restringidos en países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Japón o Corea.

"Actualmente la marca Señorío de Montanera está presente en más de 30 países alrededor del mundo. El comercio internacional es un 30% de nuestra facturación en 2020, lo que supone un hecho diferencial en el sector del ibérico", ha indicado.

APUESTA POR CHINA Y ESTADOS UNIDOS.

Uno de los mercados que más alegrías le está dando es China, su "gran apuesta de futuro", donde ya han empezado a exportar tras recibir la homologación por parte de las autoridades asiáticas. "Ya hemos empezado la exportación a este mercado y los resultados son extraordinarios", ha asegurado.

Espárrago ha reconocido que Estados Unidos es otro mercado donde quieren posicionarse a medio plazo. "Es un mercado más difícil, porque el consumidor americano es mucho más conservador y menos proclive a los cambios en sus hábitos de consumo que el mercado chino. Estamos ahora iniciando los primeros pasos para entrar en él", ha avanzado a Europa Press.

PIDE ACELERAR LA VACUNACIÓN Y MEDIDAS FISCALES

Respecto a las medidas que debería adoptar el Gobierno para impulsar la recuperación, el presidente de Señorío de Montanera cree que es necesario "acelerar la vacunación como han hecho muchos otros países y realizar políticas fiables a largo plazo".

Además, en lo que respecta a medidas fiscales, el sector del ibérico pide que los impuestos fijos como el IBI, Impuestos de Actividades Económicas o Seguridad Social deberían ser bonificados para asegurar la viabilidad económica y la salvaguarda de los empleos, así como que la Administración cubra en todo o en parte la disminución de los beneficios o la entrada en pérdidas de las compañías.

"Esto lo están haciendo muchos países de la Unión Europea. No obstante, yo soy pesimista, no creo que las distintas administraciones hagan mucho en favor de las empresa, si no lo han hecho hasta ahora, con la que ha estado cayendo, dudo que lo hagan en el futuro", ha lamentado.

Sin embargo, Señorío de Montanera encara 2021 como un año especial en el que celebran su 25 aniversario. "La palabra que resume nuestro aniversario es 'Esperanza'. Nuestra empresa, clientes y la sociedad en general estamos esperanzados con el fin de la pandemia y la desaparición de esta pesadilla", ha indicado.

"Esta ha sido la doble idea del lanzamiento del 'Club del Cerdo Ibérico', la venta de un cerdo ibérico entero en fascículos en varios envíos, por un lado, sirve para recordar nuestros 25 años, y por otro es la esperanza de recibir unos productos de excepcional calidad de bellota 100% ibérico para poder en el futuro compartirlos", ha explicado.