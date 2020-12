Sergi Arola se casa por sorpresa en Chile con su novia Francisca

MADRID, 30 (CHANCE) Aunque la pareja ha disfrutado de un corto noviazgo, Sergi Arola y su novia Francisca se han dado el 'si, quiero' por sorpresa en Chile. Siempre muy discreto con su vida privada, el chef ha aprovechado estas fechas tan especiales para casarse en una ceremonia civil de lo más íntima en el Registro Civil de Quilimari, un municipio situado al norte de Santiago.A pesar de que las circunstancias sanitarias no les han permitido organizar una gran celebración, la pareja festejó la boda junto a los testigos en el restaurante Olam de Santiago de Chile, el primer 'zero waste' de Latinoamérica. El recien estrenado matrimonio y los asistentes degustaron un menú de ostras y atún preparado por el chef Raúl Yáñez con el que el cocinero catalán tiene una gran amistad."Ayer fue un día muy muy especial para Francisca y para mí..." ha comaprtido el chef en una publicación de su cuenta de Instagram. "Ya vendrán tiempos para celebrarlo con amigos y familia, ahora no toca. ¿Qué puedo decir? Soy feliz y eso este maldito 2020 pese a todos los golpes que ha dado no me lo puede quitar" comenta Arola en dicha publicación.Esta sería la segunda boda para Sergi Arola que ya estuvo casado con Sara Fort con la que tuvo dos hijas, Ginevra y Carla. Tras poner punto y final a su matrimonio en 2012, el chef mantuvo una relación conn la presentadora Silvia Fominaya con la que finalmente también acabó rompiendo.

