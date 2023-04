Sergio Garrido hace balance tras su paso por 'Supervivientes 2023'

MADRID, 2 (CHANCE)

'Supervivientes 2023' nos está dejando momentazos que pasarán a la historia de la televisión, pero también despedidas que nos han sorprendido, como la que tuvo lugar el pasado jueves cuando Jorge Javier Vázquez le comunicaba a Gema Aldón que no podía continuar en el concurso por su lesión en el hombro.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Sergio Garrido, paparazzi y exconcursante del reality, y ha querido recordar a todos los espectadores del programa que la vuelta de Gema a España ha sido por motivos de salud y no porque no tuviera fuerzas para continuar: "no, gema estaba fuerte lo que pasa es que al final, cualquier problema médico como el que tuve yo o como ha tenido ella, en la isla se multiplica por veinte".

Ahora, la hija de Ana María Aldón está de camino a la península, donde podrá reencontrarse con todos sus seres queridos, sobre todo con su hija, a la que ha echado muchísimo de menos: "está bien, se viene para acá, va a estar con su madre, Ana María, que tiene muchas ganas de estar juntas con ella y ya está".

Por su parte, Sergio nos ha asegurado que todavía está recuperándose de la experiencia tan dura que ha sido el reality: "un programa muy duro. La verdad es que es una experiencia única y contento, la verdad, contento" y añade: "desde fuera se ve de otra manera. Súper, súper dura. Yo estoy todavía estoy recuperándome y llevo ya prácticamente una semana fuera. Estoy ahí, ahí".

Ahora, el colaborador de televisión está centrado en sus hijos y en recuperar el ritmo de vida que dejó antes de irse: "estoy todo bien, he estado con los niños todos los días, lo que pasa es que ahora entre que tengo que pinchar en Madrid, mañana tengo gala, el martes tengo gala, el jueves tengo gala. Estoy todo el día para arriba y para abajo".