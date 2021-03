Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran por todo lo alto el cumpleaños de Alex

MADRID, 25 (CHANCE)

Hoy, en casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos están de enhorabuena... como ya hemos visto a través de las redes sociales están celebrando el cumpleaños de Sergio, que ha cumplido tres años al lado de todos sus hermanos, con una tarta de infarto y con unos globos que nos han dejado alucinados.

Ha sido la colaboradora de televisión la que ha colgado un vídeo en el que vemos como Pilar, alrededor de sus cuatro hijos, soplaba las velas de la tarta de Alex con una sonrisa de oreja a oreja. Además, los globos que le han preparado los papás para que esta fiesta de cumpleaños sea inolvidable nos han parecido muy sorprendentes ya que vemos un mono, una jiraga y dos globos con estampado animal print que parece que ha elegido más Pilar, que sus hijos...

Su padre también ha utilizado su red social para felicitar a su hijo con este emocionante texto: "Alejandro, ¡cómo pasa el tiempo y cómo creces! De rebelde incontenible a tímido irreparable, de sonrisas contagiosas a llantos desconsolados. Eres un motor de emociones y en ellas nos envuelves a todos. Ojalá estar con vosotros hoy, pero lo más importante es que estaremos juntos siempre. Tienes nuestro corazón y nuestra alma. Te queremos, Alejandro. Feliz cumpleaños, hijo. Happy birthday, Alejandro! We love you to pieces".

No cabe duda de que los padres están viviendo uno de los días más especiales del año al estar celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, quien ya cumple 3 años cuando parece que fue ayer cuando le veíamos la carita por primera vez.