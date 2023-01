Sergio Sayas solicita la baja de UPN aunque dice que ya le había "echado" Esparza

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado navarro Sergio Sayas, que el martes firmó un acuerdo con el PP para concurrir juntos a las próximas elecciones generales, forales y municipales, ha dirigido un escrito al presidente de UPN, Javier Esparza, en el que solicita la baja de UPN, aunque afirma que Esparza ya le había "echado" porque le "molestaba en su nueva estrategia de acercarse a Sánchez".

Sayas ha enviado este escrito después de que ayer mismo el comité de garantías y disciplina de UPN remitiera a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero un escrito requiriéndoles que, en el plazo de 24 horas, presentaran la baja voluntaria como afiliados del partido tras el pacto que habían alcanzado con el PP.

En un escrito dirigido a Esparza, Sayas le dice que "no creía que, una vez que me habías expulsado del partido (aunque fuera de forma indirecta) -tras votar en contra de la reforma laboral, desobedeciendo la directriz del partido- tuviera que solicitar la baja". "De UPN no me he ido voluntariamente, de UPN me has echado tú. Me has echado porque te lo exigió el PSOE. Te molestábamos en tu nueva estrategia de acercarte a Sánchez, que pactaste en una cena clandestina con Bolaños y Cerdán en Madrid, unos días antes de la reforma laboral", añade.

Según el escrito de Sayas, "ese acuerdo, que ocultaste a los navarros y que, por supuesto, nos ocultaste a nosotros, tenía una finalidad: tu entendimiento con el PSOE de Sánchez". "Los de Sánchez te engañaron prometiéndote el Gobierno de Navarra, como engañan a todos los que se acercan a ellos. Pero tú caiste en su trampa y desde entonces, en lugar de dedicar tus fuerzas a combatir los pactos de Sánchez y de Chivite con el nacionalismo y con Bildu, te has dedicado a querer apoyar a Sánchez y a tratar de mendigar un futuro apoyo que no te van a dar. Desgraciadamente, Chivite y Sánchez han escogido el camino del nacionalismo en lugar del del constitucionalismo y la defensa de Navarra", asegura.

Sergio Sayas añade en el escrito a Esparza que le da "mucha pena que para contentar a Sánchez hayas sido capaz de dividir el partido, de echarnos, de romper unilateralmente con el PP y con Ciudadanos y de romper la unidad del centro derecha en Navarra". "Me da mucha pena que hayas sido capaz de romperlo todo para seguir el guión que pactaste con Bolaños", asegura.

A continuación, afirma que desde que fue suspendido de militancia no tiene "ningún derecho estatutario y daba por hecho que la suspensión que elimina los derechos también suspende las obligaciones". "Pero como no consideras suficiente haberme expulsado, no tengo problema en enviarte mi solicitud de baja. No te negaré que lo hago con mucha tristeza. La tristeza de ver un partido que no se parece en nada a lo que fue cuando yo me afilié hace más de 20 años.Tu afán personalista y tu forma egocéntrica de dirigir el partido han desdibujado completamente el proyecto político; han roto todos los puentes de entendimiento con los socios históricos de la formación y está alejando a muchos votantes que no confían en ti y en tus permanentes contradicciones y cambios de rumbo", sostiene.

Sayas reprocha a Esparza que "en lugar de haber tratado de hacer de UPN un partido en crecimiento te has dedicado a dividirlo, tensionarlo, aislarlo, a empequeñecerlo y conducirlo a una deriva que, en mi opinión, tiene un difícil retorno". "Has reemplazodo un proyecto que siempre ha sido plural, abierto y donde se podía debatir y discrepar por uno en el que sólo tu opinión es válida y las decisiones sólo las tomas tú. Has convertido a UPN en tu partido y tu partido no se parece mucho al que yo me afilié ni al que modelo en el que yo creo. Así que, con toda mi tristeza, tal y como me solicitas te envió mi solicitud de baja de UPN", concluye.