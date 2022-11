Seria, cabizbaja y muy bien acompañada. Gloria Camila reaparece tras su retirada mediática

MADRID, 4 (CHANCE)

Hoy se cumplen dos semanas del día en que Gloria Camila, completamente sobrepasada por las polémicas familiares con las que se encontró tras su expulsión de 'Pesadilla en el Paraíso', decía 'no puedo más' y tomaba una decisión radical. "Todo se ha ido acumulando en un vaso que se ha acabado desbordando. Tengo que aceptar el momento tan duro que estoy viviendo. Estoy en tratamiento psicológico y bajo medicación" reconocía en una desgarradora carta publicada en sus redes sociales en la que, de un modo totalmente inesperado, anunciaba su retirada del foco mediático tras haber tocado fondo: "Me centraré en mi vida personal. Ahora me debo a mi familia y mis amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará" explicaba.

Desde entonces, la hija de José Ortega Cano se ha centrado en su recuperación anímica y, refugiada en su entorno más cercano, apenas se ha dejado ver. El puente de Todos los Santos - tal y como compartió en sus redes sociales - puso tierra de por medio y, acompañada por su novio David García y su primo Chema, viajó hasta el norte de España.

Una escapada en la que aprovechó para relajarse en plena naturaleza y olvidarse, por unos días, del divorcio de su padre y Ana María Aldón, de las últimas declaraciones de su hermana Rocío Carrasco contra su progenitor o de los dardos de Gema Aldón al afirmar que ahora todos dicen "pobre Gloria" pero cuando su madre estuvo muy tocada anímicamente este verano nadie se preocupó por ella.

De regreso en Madrid y demostrando que poco a poco va recuperando las ganas de salir y retomar su vida social, la hija de Rocío Jurado ha reaparecido en compañía de Pablo Pisa, novio de Patricia Steisy - con el que ha hecho una gran amistad - disfrutando de un tranquilo paseo por El Retiro en el que las confidencias fueron constantes.

Después de almorzar en uno de los restaurantes que están en el interior del parque, y tan sorprendida como contrariada por haber sido pillada por las cámaras en una de sus primeras salidas tras su retirada mediática, Gloria Camila se ha mostrado cabizbaja y muy seria y con un escueto "todo bien" nos ha contado cómo se encuentra tras dos semanas alejada de los focos.

Confesando que "no he visto nada" porque es "lo mejor que puedo hacer" en estos delicados momentos anímicos, la colombiana ha evitado pronunciarse sobre el divorcio de su padre, sobre el nuevo rumbo en la vida de Ana María Aldón y sobre los últimos ataques de Rocío Carrasco contra Ortega Cano, temas por lo que le hemos preguntado y sobre los que ha preferido guardar silencio.