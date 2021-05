La serie 'Ana Tramel. El juego', nominada en el Festival de Televisión de Montecarlo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El thriller de investigación judicial 'Ana Tramel. El juego', coproducido por RTVE, Tornasol, DeAPlaneta y ZDF Enterprises, opta la Ninfa de Oro tras su niminación en la categoría de ficción en el Festival de Televisión de Montecarlo

Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que 'Ana. All in' en su título internacional, adaptación televisiva de la novela de Roberto Santiago y protagonizada por Maribel Verdú, se estrenará próximamente en La 1.

La ficción competirá por el galardón con ocho producciones internacionales: 'It's a sin' (UK), 'Line in the sand' (Israel), 'Made for love' (USA), 'Piece of my heart' (Finlandia), 'Roald and Beatrix: the tail of the curious mouse' (UK), 'The defender' (República Checa), 'The unbearable lightness of the revolution' (Alemania) y 'UNcle Frank' (USA).

Los ganadores de la 60ª edición del certamen (18-22 de junio), que vuelve a celebrarse tras la suspensión el año pasado por la pandemia del coronavirus, se anunciarán el próximo 22 de junio.

RTVE ha detallado que Ana Tramel es una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego.

Junto a Maribel Verdú, configuran el reparto los actores Israel Elejalde, Natalia Verbeke, Unax Ugalde, Luis Bermejo, Víctor Clavijo, Elvira Mínguez, Joaquín Climent, Nancho Novo, Joaquín Notario, Biel Montoro, María Zabala y Bruno Sevilla, entre otros.

Roberto Santiago, escritor, guionista y director de cine, es el creador de la serie y también guionista junto a Ángela Armero. Los capítulos estarán dirigidos por Salvador García Ruiz ('Isabel', 'La caza. Monteperdido') y Gracia Querejeta ('Invisibles', 'Sin identidad', 'Felices140', '15 años y un día', 'Siete mesas de billar francés').

'Ana Tramel. El juego' es uno de los proyectos seleccionados para participar estos días en una nueva edición de 'Lo que viene 2021', el encuentro entre la prensa de cine y series con la industria audiovisual que se celebra en Tudela (Navarra) y que da visibilidad a una cuidada selección de proyectos que se estrenarán próximamente.