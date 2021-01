La serie 'Antidisturbios galardonada por partida doble

MADRID, 17 (CHANCE)

Que este 2020 ha sido el año de las series de televisión, de películas, de lectura, de música... no hay duda de ello. Por eso es tan importante resaltar la gran labor de todas las personas que se dedican a la cultura y este sábado noche se han celebrado los Premios Forqué y no podemos estar más orgullosos de todos los rostros conocidos que han pasado por esa primera alfombra roja del año y también de los premios.

La serie 'Antidisturbios', que ha sido una de las que más críticas favorables se ha llevado, ha sido galardonada con el Premio Forqué 2021 a la mejor serie y su director, Rodrigo Sorogoyen ha recogido el premio muy emocionado: "Uno viene sin expectativas, luego te llevas chascos, eran cuatro series muy potentes, podía haber ganado cualquiera".

Acostumbrado a los premios, Sorogoyen esta vez no se va a quedar con el Forqué ya que tiene en la mente compartirlo con sus compañeros, los que han estado al pie del cañón para que esta pedazo de serie haya llegado el éxito: "No creo que me lo quede yo, se lo daré a alguien del equipo. Yo tengo uno ya".

Por su parte dicha serie ha sido galardonada por partida doble, ya que Hovik Keuchkerian, ha sido premiado como mejor actor por 'Antidisturbios': "Me he llevado una sorpresa muy agradable. ¿a quién no le gusta que le reconozcan su trabajo?". El actor de La casa de papel, nos ha contado cómo va a celebrar el premio: "Yo creo que me voy a subir a mi casita, me voy hacer algo de papeo, tomar un wiskito y me voy a ir a dormir".