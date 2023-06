De la Serna (PP) critica al Gobierno por regular los VTC en pleno periodo electoral y sin diálogo con CC.AA.

Ve necesario "homogeneizar los aspectos regulatorios" relacionados con la movilidad y es partidario de "regular" y "ordenar", no de "limitar"

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), ahora director general de Madrid Green Urban Mobility Lab, ha expresado su "profundo desacuerdo" con la actuación del Gobierno de aprobar una regulación para los VTC "en pleno periodo electoral y sin diálogo con las comunidades autónomas".

De la Serna ha censurado no el contenido en sí de la normativa aprobada ayer por el Consejo de Ministro sobre los VTC, el cual --ha dicho-- "pudiera ser objeto de debate", sino el momento y las formas con que se ha hecho.

"No se puede regular las VTC en nuestro país en pleno periodo electoral y sin diálogo con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias para dar las licencias", ha opinado el exministro.

A su juicio, las comunidades autónomas son "las primeras que debieran opinar sobre cuáles tienen que ser los aspectos para establecer los criterios que permitan cómo hacer convivir un sector público esencial, como es el taxi, con las VTC".

De la Serna ha aventurado que todo "se transformará en un lío enorme en el momento en que ciudades decidan prohibir literalmente la utilización de este tipo de servicios y otras se encuentren con una incapacidad regulatoria y normativa de poder articular nuevas licencias".

El exministro ha lanzado esta crítica al Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) durante su intervención en una mesa redonda sobre 'Transportes, movilidad y ciudades' celebrada dentro del IX Foro Global de Ingeniería y Obra Pública que estos días se desarrolla en Santander dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Allí, De la Serna ha defendido la "necesidad de homogeneizar los aspectos regulatorios" relacionados con la movilidad, como por ejemplo las condiciones de uso de las plazas reservadas para personas con discapacidad o sobre el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones. "Esto realmente es un lío", ha aseverado.

"No va a ser razonable, cuando se definan todas las Zonas de Bajas Emisiones que si uno se desplaza desde Ávila a Santander o viaja a Vitoria pues no sepa en qué condiciones va a poder acceder a no sé qué sitios y que haya una diversidad tan ingente de normativa y regulación en cuanto a aspectos básicos de la movilidad", ha dicho.

Por ello, cree que se trata de cuestiones que este tipo de regulaciones hay que abordarlas "con mucho diálogo, mucha participación" y "mucha calma".

Además, tras haberse aludido en el foro al tema de las Zonas de Bajas Emisiones, De la Serna ha afirmado que el partidario de "regular", "no limitar". "Estoy en contra de las restricciones pero sí a favor de la ordenación", ha dicho.

Ya de una forma más genérica, De la Serna ha defendido que hay que abordar la movilidad "desde una visión muy holística", esto es como un todo. "En la época en la que yo era alcalde hacíamos un plan de movilidad y luego hacíamos un plan energético, ahora hacer un Plan de Movilidad sin tener en cuenta el componente energético pues es un plan de movilidad poco realista porque gran parte de las nuevas formas de movilidad requieren de una planificación sobre todo en infraestructuras energéticas".

Por otra parte, y ya en relación a las infraestructuras, De la Serna ha reivindicado la necesidad de revisión de precios en aquellos contratos públicos que implican no solo a las grandes constructoras, sino también las ingenierías y a las consultoras.

Además, ha afirmado que en los programas de infraestructuras sigue siendo "muy necesario establecer sistemas de colaboración público-privada" así como mecanismos que permitan establecer criterios claros a la hora de dar prioridad a esas infraestructuras.