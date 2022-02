Serret (ERC) reprocha la "falta de transparencia" de Borràs en la gestión del caso Juvillà

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Meritxell Serret, ha reprochado este lunes la "falta de transparencia" que considera que tuvo la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la gestión del caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà

"Tenemos que reconocer que durante los últimos días del caso Juvillà hubo momentos en los que se rompió la confianza por la falta de transparencia en la información que iba surgiendo", ha afirmado en su intervención en la Junta de Portavoces pública en la que Borràs ha dado explicaciones sobre la retirada del escaño de Juvillà,

Aunque ha agradecido a Borràs haber dado explicaciones públicas en la Junta de Portavoces, Serret le ha pedido aclarar por qué en el pleno del 3 de febrero no se aceptó la delegación de voto de Juvillà porque cree "no es una excusa que no estuviera".

La diputada de ERC ha sostenido que en el caso de Juvillà se ha evidenciado de nuevo que la "lucha antirrepresiva" tiene límites y ha lamentado que en la legislatura pasada Junts no cerrara filas con el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, ya que fue muy criticado por la formación de Carles Puigdemont por la retirada del escaño del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha defendido que los independentistas no se deben "desgastar" entre ellos ante casos como este y se ha mostrado favorable a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para ayudar al Parlament a afrontar mejor estas inhabilitaciones.