Servicio diferenciado, talento y canales de venta y marketing definidos para el éxito de las growth tech

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

Lanzar una nueva compañía es un reto enorme y precisamente por ello es imprescindible tener claros y bien estructurados los canales de venta y marketing, saber invertir en talento digital en el momento adecuado y, por supuesto, ofrecer un servicio diferenciado.

Estas son algunas de las conclusiones a las que se han llegado en el evento BCG X Growth Tech, el primero de una serie de encuentros impulsados por la unidad híbrida de desarrollo y diseño tecnológico de Boston Consulting Group (BCG).

BCG X trabaja con el objetivo central de conseguir impacto desde el día uno. Para ello, integra soluciones digitales, 'deep tech' e inteligencia artificial en las compañías, y cuenta con un equipo de 3.000 ingenieros, desarrolladores, diseñadores, expertos en marketing digital y en lanzamiento de nuevos negocios.

"Nosotros no solo hacemos un diseño de cómo tienen que ser las cosas, sino que hacemos que las cosas pasen", ha explicado el director general de BCG en Iberia y Sudamérica, Luis Barallat. "Si bien llama mucho la atención la tecnología digital y la inteligencia artificial, en realidad, para que las cosas cambien en las empresas, el 30% del éxito está en integrar la mejor solución tecnológica, y el 70 por ciento en la transformación del trabajo de las personas. Hay que adaptar la forma de trabajar para que se obtengan mejoras reales".

El líder del equipo de BCG X en Iberia, Alfonso Abella, ha insistido en que el equipo de esta unidad híbrida tiene la experiencia "de que en momentos de mayor incertidumbre se dan mejores oportunidades". Por ese motivo, es necesario que las compañías se adapten y aprovechen estos momentos "para prosperar y seguir creciendo, apalancando la tecnología como palanca de transformación".

Los expertos de BCG X compartieron experiencias de diferentes sectores en los que hoy están trabajando, capturando oportunidades de alto impacto en el negocio en como la optimización de precios con inteligencia artificial, la maximización del retorno del marketing digital, o la integración de inteligencia artificial en procesos industriales para mejorar la toma de decisiones de producción.

VISIÓN DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO EN EL SECTOR 'TECH'

Asimismo, el fundador de Flywire y CEO de Zubi Group, Iker Marcaide; el cofundador de Kibo Ventures, Aquilino Peña; y el CEO y presidente ejecutivo de Cabify, Juan de Antonio, tres emprendedores que comenzaron su andadura profesional en BCG, han expuesto en el evento los casos de sus propias empresas y han hablado sobre los retos a los que se enfrentan las empresas 'growth tech', así como su contribución a la sociedad.

"Nuestro papel como emprendedores consiste en plantar la semilla, que luego queremos se convierta en un árbol y a veces fantásticos bosques", ha comentado Iker Marcaide. En su intervención destacó que uno de los aspectos más importantes para el éxito de un emprendedor, y más en proyectos de impacto social y ambiental como los que desarrolla en Zubi Group, es vincular a la gente con proyectos que les conectan con su propósito personal.

Aquilino Peña, por su parte, subrayó lo importante que es para los emprendedores evolucionar su organización. Incorporar a tiempo a nuevo talento, que refuerce al equipo fundador original, es una de las decisiones más complejas y que más determinan el éxito.

Para Peña "hay dos errores fundamentales en esta relación de inversión: gastar mucho en marketing del producto, cuando no tienes claros ni el público ni los canales, y no gastar o no invertir en talento o hacerlo antes de tiempo", apuntó.

Juan de Antonio también señaló la importancia de contar con una visión clara para la nueva compañía. En su caso, mejorar la movilidad en las ciudades y plantear alternativas sostenibles. También la importancia de adaptarse al entorno de forma continua: "emprender con éxito es de todo menos lineal. Los emprendedores nos enfrentamos a situaciones nuevas como la pandemia, cambios regulatorios y de entorno, que hacen que haya que refundarse continuamente". En cualquier caso, considera que los mayores errores que cometen los emprendedores "no surgen de hacer cosas, sino de no hacerlas".