Servinform adquiere Prodigitalk, especializada en impresión digital, para reforzar sus áreas de negocio

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Servinform ha llevado a cabo la adquisición de Prodigitalk, empresa especializada en la gestión de procesos de comunicación e impresión digital, para reforzar sus principales áreas de negocio, según ha anunciado la compañía de servicios en un comunicado.

Con la compra de Prodigitalk, Servinform tiene el objetivo de incrementar y consolidar su presencia, especialmente en el noroeste de España, con una nueva e importante cartera de clientes en sus áreas principales de negocio.

La compañía de prestación de servicios ha afirmado que esta adquisición le permite mantener su compromiso por el crecimiento sostenido y continúa reforzando cada una de sus áreas corporativas para ofrecer una excelente calidad del servicio para sus clientes.

Para Servinform, este incremento se produce tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, al hacerse posible la diversificación de carteras de servicios como 'billing', impresión digital de libros, impresión de gran formato, 'marketing one to one' y 'fullfilment'.