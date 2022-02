Sevilla se da cita en el multitudinario último adiós a Pascual González

MADRID, 7 (CHANCE)

Tras su triste adiós, familiares y amigos del fundador de Cantores de Híspalis se han dado cita en la parroquia de San Benito, en Sevilla, para darle el último adiós. Con el féretro rodeado de flores y muestras de cariño, pudimos ver a dos de los integrantes históricos del grupo, Juani y Carlos Ruí González, portando el féretro hasta el interior de la iglesia.La misa, que estuvo presidida por el párroco de San Benito, José Antonio Maya, contó con la presencia de muchos rostros conocidos entre los que había amigos como el periodista Carlos Herrera que mantenía una gran relación de amistad con el cantante. "Pascual era importante no solo para la sevillana, sino para Sevilla. Sevilla va a notar muchísimo su ausencia porque Pascual son de esos elementos que a una ciudad le permiten que la ciudad reviva permanentemente a través de sus versos, su creación, su performance, todo prácticamente" reconoció Carlos Herrera a su llegada a la misa funeral.La cantante María José Santiago se mostró visiblemente afectada por la pérdida de su compañero de profesión para el que solo tuvo bonitas palabras: "A Pascual, de Cantores de Híspalis, lo quiere todo el mundo y ha dejado un legado muy importante no solamente profesional, sino personal que yo creo que es lo más importante que las personas cuando nos vayamos a otro mundo dejemos, un perfume bonito".Los del Río también quisieron estar al lado de la familia de Pascual con el que tenían una muy bonita relación. Reconociendo el gran cariño que el pueblo de Sevilla le sigue teniendo al cantante, comentaron: "Es admirado, pero de verdad que si hubiese habido cuatro o cinco iglesias se hubiesen llenado. Como ya te ha dicho Antonio, es muy querido por sus compañeros, por nosotros y por supuesto por el pueblo. Ha hecho cosas que otros no han hecho y es un enamorado de Sevilla, y se le ha notado escribiendo, se le notado cantando y haciendo cosas".Como no podía ser de otra forma, Carlos Ruíz, compañero de Pascual en Cantores de Híspalis, no pudo evitar la emoción al recordar a su amigo con el que aún tenía proyectos pendientes en el futuro que finalmente han terminado truncándose. "Hay que destacar es con la ilusión con la que Pascual afrontaba cualquier proyecto, cualquier idea, la ilusión nos la transmitía. Teníamos una gira ahora por hacer en cuaresma muy importante con la cual estábamos muy ilusionados porque después de la pandemia y todo eso, y parece que se estaban abriendo las puertas, Dios se lo ha querido llevar para arriba y nos ha privado de momento de eso" reconoció Carlos.