La Sexta y Fundación AXA premian la investigación biomédica y prevención de la salud

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Sexta y Fundación AXA ha entregado este jueves los Premios 'Constantes y Vitales' a la Investigación biomédica y la Prevención en salud, impulsados dentro de su movimiento de Responsabilidad Corporativa y que este año se convierten en "especialmente significativos", según señala la organización, por la crisis sanitaria generada en el 2020.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha sido premiada como la mejor Campaña de divulgación en prevención médica, por su iniciativa 'Llámalo cáncer', que se llevó a cabo entre el 4 de febrero, Día Mundial de esta enfermedad, y el 16 de marzo de 2020, con el objetivo de derribar el tabú social del cáncer.

La investigadora Nuria Montserrat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), ha sido reconocida como la mejor publicación biomédica por su estudio "Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2", en el que se plantearon usar réplicas en miniatura de riñones humanos generados en el laboratorio para entender los primeros pasos de la infección por SARS-CoV-2.

Del mismo modo, se ha entregado el premio al Joven Talento en Investigación Biomédica, que cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de los investigadores, a Borja Ibañez Cabeza, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

PREMIO A LA TRAYECTORIA

"A sus 45 años, es líder de opinión mundial en el campo de las enfermedades del corazón y ha sido elegido por la Sociedad Europea de Cardiología como presidente de las guías de práctica clínica para el tratamiento del infarto agudo de miocardio", destaca la organización. Además, señala que ha publicado más de 230 artículos científicos, la mitad como autor principal, en las mejores revistas.

Otro de los galardonados ha sido el microbiólogo Francisco Martínez Mojica, por su trayectoria. Este investigador y profesor titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, es el descubridor de un sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, que utilizan las bacterias y arqueas para defenderse de la infección por virus, "uno de los mayores avances en biología de la historia reciente".

El fallo del jurado de los Premios, que celebran su sexta edición, se ha dado a conocer durante una ceremonia que se ha celebra en el Palacio Neptuno de Madrid y que ha conducido Mamen Mendizábal, presentadora de La Sexta y embajadora de la iniciativa.

El vídeo del día Casado plasma su firma contra la ‘Ley Celaá’.

El Comité de Expertos que ha decidido el destino de los premios está formado, según explica la organización, por "profesionales de reconocido prestigio", como Josep Brugada, Mariano Barbacid, Ángela Nieto, Bartolomé Beltrán, Carlos Camps Herrero, Flora de Pablo, Alfredo Carrato, Jesús García-Foncillas López, María José Alonso, María Sanz Vicente, Fátima Bosch y Ramón Reyes Bori.

CAMPAÑA PARA INVERTIR EL 2% DEL PIB

El acto ha estado respaldado por el ministro de Ciencia, Pedro Duque, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, director general de Atresmedia TV, Javier Bardají, la presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, el vicepresidente de la Fundación AXA, Luis Sáez de Jáuregi y el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso.

Silvio González, ha inaugurado el acto señalando que tanto el grupo audiovisual como La Sexta "hacen cosas que de verdad contribuyen a la sociedad" y ha destacado que los científicos "sorprenden por la calidad de sus trabajos y por su pasión".

En su intervención, ha hecho hincapié en que La Sexta "es un vehículo eficaz para trasladar información sobre ciencia a los ciudadanos", y más en una situación como la actual, ha indicado, "que ha puesto frente al espejo que hay problemas que no son capaces de solucionarse y que la Ciencia es importante".

En este sentido, ha destacado la "implicación" del grupo con la última campaña de 'Constantes y Vitales' que, bajo el lema 'Objetivo 2%', busca conseguir elevar a dicha cifra la cantidad del PIB destinada a la investigación científica y que ya ha conseguido cerca de 800.000 firmas. "Espero volver el año que viene y poder decir que hemos conseguido que haya este acuerdo por el 2%", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de la Fundación AXA, ha pedido a "los gobiernos" que "sitúen la Ciencia en el lugar que se merece", porque "sin ella no hay futuro". A su juicio, en este sector "no basta con el talento" y ha insistido en que "la Ciencia necesita más medios y recursos para desarrollar sus capacidades".

El propio ministro ha reconocido la necesidad de un aumento en la inversión de la ciencia que sitúe a España en la media europea. Mientras que el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha llamado a los ciudadanos a "seguir progresando", en relación a los datos de la pandemia.