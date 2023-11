Shaila Dúrcal y Carmen Morales nos hablan de Luis Miguel y su vinculación a su madre

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace poco menos de un mes, el paso del huracán Otis por Méxio dejaba muy preocupados a Shaila Dúrcal y su marido, Dorio Ferreira, ya que los padres de este estuvieron desaparecidos durante más de 24 horas. Finalmente, tal y como confirmaban en el programa 'Fiesta' tenían noticias de ellos: fueron encontrados en buen estado.

Esta semana, Shaila nos desvelaba cómo están sus suegros tras el huracán Otis: "Todo bien, gracias a Dios, gracias por estar pendiente, fueron 4 días de no saber. Muy contenta, fuimos a apoyar y lo mejor fue volver a casa con mi hermana, que luego la echo de menos" y explicaba que: "La verdad que tienen gente maravillosa alrededor, volcados, gente por todo el mundo interesado, mis fans, todos, muchas gracias, muy agradecidas y ahora, puras cosa positivas".

Además, Shaila nos presentaba ante las cámaras a quien ella considera su hija, Aitana, fruto de una relación anterior de su marido. La joven nos hablaba por primera vez asegurándonos que pretende seguir los pasos profesionales de su padre: "Mi sueño es dedicarme a lo mismo pero el tema negocio, no escenario, yo detrás, yo mando".

Por otro lado, tanto Shaila como su hermana Carmen nos hablaban del cantante Luis Miguel: "Era un admirador de mi madre siempre nos lo decía", desvelándonos que "ha tenido una influencia a la hora de cantar también de ella y es algo que me fascina verle con ese amor y cariño genuino".

Sin embargo, sobre los problemas que tiene el cantante con su ex pareja, Aracely Arambúla, las hermanas Morales prefieren no opinar: "Nosotras no nos metemos en eso, somos personas positivas, nos enfocamos en lo mejor, nos enfocamos en eso en las cosas, ya bastante difícil es la vida para que estemos dando con el dedo en lo malo, no, positivo".