Shaila Durcal y Carmen Morales se reencuentran en España

MADRID, 3 (CHANCE)

Rocío Durcal fue una de las grandes de nuestro país y lo cierto es que su recuerdo sigue más vivo que nunca porque dejó un legado de éxitos musicales que nos hacen retroceder al pasado y revivir todo aquello que nos hizo sentirnos vivos. Este fin de semana hemos conseguido en exclusiva unas imágenes que nos han llenado de alegría, la de sus hijas juntas.

Shaila Durcal y Carmen Morales se han reencontrado en pleno centro de Madrid para disfrutar de una tarde de fútbol y ver unidas el partido de España contra Suiza. Después de tener que cerrar su tienda online por la pandemia, Carmen nos ha explicado que vuelve a su profesión como actriz: "Vuelvo a mi profesión el año que viene, no sé con qué pero poco a poco. Me retiré hace diez años, me casé y me dediqué a mi vida personal, pero ahora vuelvo a la profesión, es un bichito que llevaba dentro y tengo ganas" y su hermana le muestra todo el apoyo: "Y no porque sea mi hermana, pero es muy buena actriz, yo siempre le he dicho que tenía que volver, el teatro es muy bonito, me hace falta verla de nuevo".

En cuanto a qué les ha parecido la detención de José Luis Moreno, de la que se lleva hablando toda la semana, las hermanas nos han confesado que: "Estamos en shock, presunción de inocencia siempre, pero... bueno, en shock, a toda España nos ha impactado. Deseamos el bien para todos".

Más felices que nunca han querido disfrutar de este encuentro por todo lo alto: "Estábamos de los nervios, de siempre hemos sido futboleras, pero más cuando es mundo España, nos gusta apoyar" mientras que carmen nos aseguraba la alegría que le había dado volver: "En familia, con vosotros que os echaba mucho de menos, que bonito la excusa de esta pandemia, que me ha traído a mi tierra otra vez".