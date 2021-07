Shaila Dúrcal, emocionante recuerdo a Raffaella Carrà

MADRID, 7 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de su vuelta a España después de más de una década residiendo a caballo entre México y Estados Unidos, Shaila Dúrcal aprovechó el partido que enfrentaba a la Selección Española con la italiana en las semifinales de la Eurocopa para reencontrarse con algunos amigos en un conocido restaurante de la capital y, en compañía de su inseparable Dorio Ferreira, brindar por esta ilusionante nueva etapa en nuestro país.

"Muy contenta" y con numerosos proyectos profesionales, la hija de Rocío Dúrcal se considera muy afortunada porque "se está reactivando todo en España y en Estados Unidos he tenido la gran bendición de estar todo el año haciendo cosas". "Ahora tenemos concierto en Fresno y hemos estado haciendo conciertos en streaming* así que feliz de compartir la música nueva", señala la artista, confesando que su pasión es estar cerca de su público.

Tras el reciente fallecimiento de Raffaella Carrà - que deja un insustituible vacío en el mundo de la música italiana y española - Shaila, que llegó a conocerla en su programa cuando fue con su madre, ha querido dedicarle un emotivo recuerdo. "Era un espíritu maravilloso, era una mujer muy divertida, era muy moderna para la época, me ha encantado siempre porque he crecido con esa influencia de ella, lo importante que ha sido en España", ha afirmado, asegurando que "contagiaba su alegría a través de las pantallas y la vamos a extrañar mucho".

Encantada con su regreso a España y poder estar cerca de nuevo de su familia, la cantante se ha mostrado feliz por el regreso de su hermana Carmen a los escenarios: "Está volviendo al teatro, yo soy fan número uno y estoy muy contenta porque siempre lo digo, me encanta ver a mi hermana arriba del escenario. Apoyándola al 100%".

Por último, Shaila se ha pronunciado sobre la detención de José Luis Moreno, pidiendo presunción de inocencia para el productor, que "siempre nos dio una plataforma a mi madre y a mí con mi carrera, es algo que se agradece porque en la tele había pocos huecos musicales y él nos daba la oportunidad de dos o tres canciones aun siendo nuevo. Creo que él daba oportunidades de trabajo y me da mucha pena esta situación". "Con nosotros siempre ha sido muy cariñoso, así que no tengo nada que decir", ha afirmado, evitando pronunciarse sobre los rumores que tachan al ventrílocuo de déspota y de no pagar a sus trabajadores.