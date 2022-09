Shakira se apoya en su hermano Tonino en sus peores momentos

MADRID, 3 (CHANCE)

Hace unos días Gerard Piqué emitía un comunicado con el que advertía en tomar medidas legales ante todas las informaciones que se han publicado a raíz de salir a la luz imágenes con su nueva pareja, Clara Chía. Sin duda, se trata de uno de los momentos más delicados para el futbolista ahora que su nombre resuena más fuerte que nunca en los medios de comunicación.

Mientras tanto, Shakira sigue haciendo su vida, muy pendiente de sus hijos. También Tonino, hermano de la cantante, que llega una vez más a casa de la artista y nos aseguraba que no tiene información nueva al respecto desde que Piqué hiciese el comunicado a la prensa: "no sé nada nuevo, no hay comentarios". Junto a su hermana, no fallan ni un día en apoyarla en estos duros momentos.

También hemos podido ver a Tonino acompañando a Shakira a recoger a sus hijos, quienes están siendo el principal apoyo para la artista en estos momentos. Con el semblante serio, salía de casa y guardaba silencio al preguntarle si está de acuerdo con el comunicado que ha dado hace unos días su expareja en contra de los medios de comunicación. Ninguno de ellos ha querido desvelar su opinión acerca de las palabras del futbolista, pero está claro que se quieren mantener al margen.

De esta manera, las imágenes confirman que Shakira y Tonino son dos personas inseparables en estos delicados momentos que viven desde que se confirmara la ruptura de la pareja. No cabe duda de que el principal apoyo para la cantante no le deja sola ni un solo día, demostrando no solo su amor, sino también el apoyo que necesita.