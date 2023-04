Shakira, desahuciada del domicilio familiar por el padre de Gerard Piqué

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras los muchos dardos que Shakira le ha lanzado a Piqué en forma de canciones, la cantante ha recibido 'la estocada final' por parte de los padres del ex jugador del F.C Barcelona. Ahora, según confirma La Vanguardia, la colombiana ha sido desahuciada de su domicilio en la ciudad condal por el padre de Gerard Piqué.Después de su marcha a forzada y a toda prisa de la que hasta el momento ha sido su casa, hemos podido conocer que hace tan solo unas semanas recibió una carta de Joan Piqué, administrador de la SL dueña del domicilio familiar, para conminarle a abandonarlo con fecha 30 de abril del 2023.Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja puso punto y final a su relación. Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista) como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal como el que ocupan actualmente los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año.Aunque la salida de Shakira de nuestro país era una decisión más que anunciada, lo cierto es que la cantante tuvo que adelantar sus planes para aprovechar este parón de Semana Santa y poder viajar con sus hijos a Miami donde comenzará una nueva etapa en su vida junto a sus hijos, Milan y Sasha que ya tienen nuevo colegio al otro lado del charco.