Shakira se despide de España a través de sus redes sociales

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de haber visto cómo la cantante hacía las maletas a toda prisa para marcharse de la que ha sido su casa durante los últimos años, no tardaba en publicarse que habría sido desahuciada por parte del padre de Gerard Piqué. Estas nuevas informaciones indicaban que su apresurada marcha estaría directamente influenciada por esta situación, que le obligaría a abandonar el domicilio antes del día 30 de abril de este año.

Hoy, Shakira ha querido hacer un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde se siente comprendida por sus fans y recibe el apoyo que se ha ganado durante los últimos años. La cantante aprovechaba para dejar claro que su domicilio en Barcelona tenía como prioridad la estabilidad de sus hijos y por eso ahora comenzaban una nueva etapa de su vida para buscar la felicidad de nuevo. Eso sí, recalcaba que lo hará acompañada de familia, amigos y el mar.

A través de sus palabras, agradecía a todas sus amistades de la ciudad condal, que le han mostrado su apoyo estos meses. Recordaba también los malos momentos, las lágrimas y el ánimo que ha necesitado estos últimos meses. "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer" aclaraba.

Por último, se dirigía a sus fans, al público español, para reconocerles el gran apoyo y lealtad que le han brindado. Aclaraba que, para sus fans, su marcha es simplemente algo temporal ya que tiene pensado volver a dar conciertos en España.