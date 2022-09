Shakira y Gerard Piqué dan esquinazo a la prensa en su nueva reunión para llegar a un acuerdo

El encuentro iba a tener lugar en el despacho de la abogada de Shakira, Pilar Mañé, pero ésta ha abandonado el lugar a las 14.00 horas bastante apresurada

MADRID, 27 (CHANCE)

Día clave para que Shakira y Gerard Piqué, que vuelven a reunirse con sus abogados para intentar llegar a un acuerdo de separación y evitar un enfrentamiento en los tribunales en lo que podría ser una guerra judicial sin cuartel en la que ambos están dispuestos a quemar todos sus cartuchos para salirse con la suya en lo que al lugar de residencia de sus dos hijos se refiere. Y es que mientras la cantante insiste en mudarse con Milan y Sasha a Miami, el futbolista se niega en redondo a que los pequeños abandonen Barcelona.

No se trata de la primera ocasión en la que ambos se sientan a negociar, ya que hace diez días la expareja se reunió en el despacho del abogado de Piqué, Ramón Tamborero. Un encuentro que acabó sin acuerdo y con el blaugrana abandonando precipitadamente la tensa reunión, muy enfadado por las exigencias de la cantante para firmar el convenio de separación.

Un enfado que se ha acrecentado a raíz de la entrevista que Shakira ha concedido a la revista Elle, en la que confesando que está "en las horas más difíciles oscuras" de su vida, aprovecha para 'reprochar' a Gerard el sacrificio que hizo 'renunciando' a su carrera por él: "Él quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España. Fue un acto de amor" ha revelado la cantante.

Unas declaraciones que han sentado fatal a Piqué, que afronta esta nueva reunión con la madre de sus hijos dispuesto a 'oponer resistencia' y a que se respeten algunas de sus exigencias.

Un encuentro previsto en el despacho de la abogada de Shakira, Pilar Mañé, y en el que se especula que no estaría presente la cantante, muy afectada tras la apertura del juicio contra ella por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, en el que se le piden 8 años y 2 meses de prisión.

Apresurada, Pilar Mañé ha abandonado su despacho en torno a las 14.00 horas, sin querer hacer declaraciones sobre su inminente reunión con Piqué. "Sabéis que no podemos hablar" se ha justificado, asegurando "no saber nada" de la apertura del juicio contra Shakira: "No he hablado con ella. No digo nada ni contesto nada. Salgo de trabajar. No tengo ni idea, yo soy su abogada matrimonialista" ha explicado, guardando silencio también sobre su nuevo encuentro con el futbolista. "¿Me dejáis pasar, que tengo una reunión?" añadía abandonando el lugar a toda prisa.

A pesar de que la reunión estaba prevista para las 15.00 horas, ni Gerard ni sus abogados han llegado al despacho, a donde tampoco hemos visto regresar a Pilar Mañé. Todo apunta a que ha habido cambios de última hora y, con el fin de despistar a la prensa congregada a las puertas del bufete, se ha cambiado el lugar de la que podría ser la negociación definitiva de separación de Shakira y Piqué.