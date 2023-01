Shakira guarda silencio ante las nuevas indirectas a Gerard Piqué

MADRID, 11 (CHANCE)

Shakira no comienza el año con buen pie por el delicado estado de salud en el que se encuentra su padre y por lo que todavía no se ha marchado a Miami con sus hijos a comenzar su nueva vida, pero sí con fuerza. La cantante está más empoderada que nunca y ha hecho una colaboración musical con el Dj argentino Bizarrap que va a dar mucho de qué hablar... ¿por qué? está cargada de indirectas hacia su expareja y, muy probablemente, para la nueva relación de éste.

Hemos podido preguntar a la colombiana por esta nueva canción que saldrá a la luz hoy mismo -y de la que ya se conocen algunas estrofas-, pero lo cierto es que ha preferido guardar silencio y no hacer ningún comentario ante las indirectas que le ha lanzado a Piqué. Parece que el nuevo método de la cantante es hablar y detallar lo que ha vivido a través de las letras de sus temas, como en este.

"Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú" dice en una de sus estrofas, o "yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques"... indirectas que cobran sentido ahora que sabemos que su separación con el exfutbolista ha sido lo peor del 2022.

En otra de las estrofas que se han filtrado, Shakira parece dirigirse a Gerard, haciendo un juego de palabras con su apellido y aludiendo a los ataques que ha recibido el exfutbolista - cuya imagen pública se ha visto bastante castigada - desde que rompieron y 'oficializó' su relación con Clara Chía: "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

La última polémica entre Shakira y Piqué tuvo lugar hace unos días. El pasado fin de semana supimos que a la cantante el había molestado que su expareja hubiese llevado a su hijo a un programa de su streaming en el que se le podía ver sin pixelar. Además, el pequeño estuvo presente mientras se mantenían conversaciones pocos apropiadas para su edad... a pesar de que hace unas semanas trascendía que entre ellos había una cordialidad, parece que vuelven a estar enfrentados.