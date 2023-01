Shakira, impasible ante los rumores de crisis entre Piqué y Clara Chía a raíz de su canción

MADRID, 18 (CHANCE)

Shakira se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad. Y no solo por el éxito sin precedentes de su 'Sessión 53' junto a Bizarrap - que en 5 días ha conseguido 141 millones de reproducciones en YouTube y es el debut más grande de la música en español en Spotify - sino también por las reacciones y las consecuencias que habría desencadenado la demoledora canción en la que dispara dardos a diestro y siniestro contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Al margen de aconsejar al padre de sus hijos que se deje de tanto gimnasio y "trabaje un poquito el cerebro también", de reprocharle que le dejase "de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", de comparar a la nueva novia de su ex con un Casio y un Twingo - y a sí misma con un Rolex y un Ferrari, asegurando que vale por 2 de 22, la edad de la catalana - y de afirmar que aunque "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", Shakira le deja claro al exfutbolista que "contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques".

Una frase que habría sentado especialmente mal a Clara Chía, que ahora tendría dudas acerca de si Piqué se habría arrepentido de dejar a la colombiana por ella y habría intentado en algún momento retomar su relación con la cantante. Fuentes cercanas a la catalana admiten que se quedó "en shock" al escuchar 'BZRP Music Sessions #53' y, completamente sobrepasada, habría dejado el piso del exfutbolista para refugiarse en la casa de sus padres, de donde apenas ha salido desde que vio la luz la demoledora canción.

Haciendo oídos sordos a estos rumores, y retomando la normalidad tras su decisión de levantar un muro para separar su propiedad de la de los padres de Gerard Piqué - que viven en una residencia colindante con la que comparte zonas comunes como el jardín - Shakira ha reaparecido tras la fiesta que dio en su casa el pasado domingo para celebrar el éxito de su nuevo single y que muchos han interpretado como una provocación para 'fastidiar' a sus exsuegros.

Muy seria, al volante de su propio coche y acompañada por su fiel escudero Tonino, la ha preferido no pronunciarse sobre las polémicas en las que se ha visto inmersa en los últimos días e, impasible, ha dado la callada por respuesta a los rumores de crisis entre Gerard y Clara Chía a raíz de su canción. El momento, ¡a continuación!